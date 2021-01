Corona-Hilfen für Firmen in MV: Bisher nur ein Drittel ausgezahlt

Rostock

Insolvenz liegt in der Luft: Viele Firmen in MV klagen mit zunehmender Schärfe über Dauer und Auswirkungen des Corona-Lockdowns. Ein Grund: Die von der Bundesregierung zugesagten Finanzhilfen für das Schließen der Unternehmen und Umsatzverluste kommen nur kleckerweise bei den Betroffenen an.

Laut einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Frage der Linken im Bundestag sind in MV erst 24 von beantragten 77 Millionen Euro für November in MV angekommen – also nicht mal ein Drittel. Für Dezember seien es 10,7 von 24 Millionen Euro (Stand 11. Januar). Bundesweit fehlten demnach noch vier von sechs Milliarden Euro beantragter Hilfen.

Bundeshilfen entpuppen sich als „ Bürokratiemonster “

„Die Bundesregierung klotzt bei den Großen und kleckert bei den Kleinen“, kritisiert Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Prerow. Die November- und Dezemberhilfen seien ein „ Bürokratiemonster“. Erst sein kein Antrag möglich gewesen, dann nur Abschläge gezahlt worden. Bartsch: „Diese Art der Rettungspolitik organisiert geradezu eine Pleitewelle.“ Es müsse jetzt unbürokratisch und schnell gehandelt werden.

Simone Oldenburg, Linken-Fraktion im Landtag, nimmt auch die Landesregierung für die schnelle Auszahlung der Wirtschaftshilfen in die Pflicht: Es brauche „mehr Druck aus Schwerin aus Berlin“, sagt sie. „Gerade in einem strukturschwachen Land wie MV zählt jeder Euro für kleine Unternehmen. Wir müssen eine Pleitewelle und einen dramatischen Einbruch der Wirtschaft in MV verhindern.“

Unternehmer und Wirtschaftsverbände haben wiederholt davor gewarnt, dass eine Verlängerung des Lockdowns und die nur schleppend fließenden Finanzhilfen zu Insolvenzen führen würden. Die Liquidität vieler Firmen – in Gastronomie, Hotellerie oder Handel – sei aufgebraucht.

Von Frank Pubantz