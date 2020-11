Auch die Bus- und Bahn-Unternehmen in MV sind stark von der Corona-Krise betroffen. Doch Hilfe ist in Sicht: Noch im November sollen die von den Nahverkehrsanbietern beantragten Hilfsfelder bewilligt werden. Das teilt das Verkehrsministerium am Freitag mit. Es wurden Anträge in Höhe von 40 Millionen gestellt.