Der Landtag in Schwerin berät am Donnerstag darüber, ob alle Landkreise und kreisfreien Städte als Corona-Hotspots eingestuft werden. Dadurch sollen dort bis zum 27. April strengere Regeln gelten. Doch das ist nicht in Stein gemeißelt, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bei OZ live klarstellte.