In der Kleinstadt im Kreis Vorpommern-Greifswald sind die Corona-Zahlen besonders hoch. Dort war die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag auf 1510 gestiegen. Die OZ hat sich auf Spurensuche nach den Ursachen begeben. Halten sich die Menschen dort überhaupt an die Regeln?