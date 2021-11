Covid-19 in MV - Corona-Hotspot Züssow in Vorpommern: So erleben Einheimische die vierte Welle

Mit einer Inzidenz um 800 liegt der Amtsbereich Züssow bei Greifswald mit ganz vorn bei den Corona-Fallzahlen in MV. Wie die Menschen dort mit der Pandemie umgehen und was die Gründe für die hohen Zahlen sind.