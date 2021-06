Schwerin

Uwe Becker (61), Referatsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Innenministerium, ist ab sofort der Impfmanager des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte den Experten für Katastrophenschutz, der auch schon für die Vereinten Nationen in Krisengebieten eingesetzt war, am Donnerstag in Schwerin vor. Becker solle einen Stab mit Experten aus verschiedenen Ministerien führen, der die Impfkampagne des Landes vorantreiben sollen.

Aktuell seien gut 776 000 Einwohner MVs (48 Prozent) ein-, 408 000 (25) vollständig gegen Corona/Covid-19 geimpft, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Wie es weitergeht, hänge vor allem von der Zahl der vom Bund gelieferten Impfdosen im Juli ab, so Schwesig.

Über Umgang mit Großveranstaltung wird weiter verhandelt

Keine Einigung konnten die Länder am Donnerstag beim Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Umgang mit Großveranstaltungen erzielen. Auch wie reagiert wird, wenn in einigen Regionen die Corona-Zahlen wieder steigen, sei noch unbeantwortet. Schwesig fordert dafür bundeseinheitliche Regeln, etwa Quarantänevorschriften. Die Themen sollen in der kommenden Woche zwischen den Staatskanzleien der Länder weiter diskutiert werden.

Es sollte auch im Sommer wieder „große Feste und Sportveranstaltungen“ geben, so Schwesig. An Mega-Festivals mit 10 000 oder mehr Besuchern internationaler Herkunft glaube sie so bald aber nicht. Allerdings sei zur Fußball-EM begrenzt Public Viewing in MV möglich. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaube bis zu 200 Personen innen und 600 im Freien. Schwesig: „Wir sollten mit Lebensfreude durch diesen Sommer gehen, aber uns nicht darauf verlassen, dass Corona weg ist.“

Kommenden Montag werde mit der Einführung des digitalen Impfpasses in MV begonnen, so Glawe. Wie lange dies dauern werde, könne er nicht sagen.

Von Frank Pubantz