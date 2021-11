Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte: „Warum hat das so lange gedauert?“ 

Rostock

Es hat viele Monate gedauert, doch der weiter ungebremste Anstieg der Infektionszahlen hat nun auch Skeptiker zum Umdenken gebracht. Die Impfpflicht für Mitarbeitende in Heil- und Pflegeberufen, Krankenhäusern sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe kommt. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt.

„Warum hat das so lange gedauert?“

Die Pflicht soll „bei Kontakt zu vulnerablen Personen“ gelten. Gut, findet die Einigung Bernd Sturzrehm: „Italien hat es schon im Sommer durchgesetzt und nichtgeimpfte Pflegekräfte und Krankenhauspersonal vom Job suspendiert und kein Gehalt mehr gezahlt. Nach anfänglichem Geschrei sind inzwischen die meisten Beschäftigten wieder geimpft im Dienst. Das einmal zum Thema, wie es in anderen EU-Ländern gehandhabt wird.“ Tobias Meyer fragt: „Warum hat das so lange gedauert?“ Falk Hohmann warnt: „Es haben schon sehr viele Pflegekräfte durch diesen Druck den Job gekündigt. Bald haben wir gar keine Pflegekräfte mehr.“

Sind das Problem überhaupt die Pflegekräfte?

Marta Gam hält nicht viel von der Pflicht, führt aus: „In den Kliniken sind über 90 Prozent des Pflegepersonals geimpft, als ob das jetzt die Wende bringt. Unglaublich.“ Nicole Hdsm hält daraufhin fest: „Nun ja, ich möchte zumindest nicht von jemandem behandelt, gepflegt, versorgt werden, der ungeimpft ist. Darum bin ich auch Befürworter einer bedingungslosen Impfpflicht für alle, die im sozialen Sektor tätig sind. Also nicht nur in der Pflege und in Kliniken, sondern alle, die mit und an Menschen arbeiten.“

Höhere Impfbereitschaft würde einiges ersparen

Für Leser Thomas Müller sei das abzusehen gewesen. „Im ganzen Lauf der Pandemie hat Deutschland fast alle Maßnahmen unserer europäischen Nachbarn mehr oder weniger kopiert. Mit einer höheren Impfbereitschaft und schnelleres Boostern wäre uns das ein oder andere erspart geblieben.“ Markus Wagner meint: „Ungeimpfte sind nicht erwünscht. Ich bin sehr traurig über solche Ausgrenzung.“ Bernd Delbrügge wirft die Frage auf: „Was nützen die ganzen Maßnahmen, wenn sich kaum einer dran hält und Kontrollen so gut wie nicht stattfinden? Delbrügge begrüßt daher die Impfpflicht.

Maxi Coes sei durchaus für eine Impfpflicht. Allerdings: „Wenn, dann für alle, die sich impfen lassen können. Hier wird eine Personengruppe für die Impfpflicht rausgepickt, weil die Bundesregierung bislang völlig versagt hat in ihrer Corona-Strategie und sie zu feige ist, eine allgemeine Impfpflicht auszusprechen. Dieses Vorgehen ist absolut asozial und undemokratisch. Ulla Su erwidert: „Asozial, undemokratisch finde ich nur das Verhalten der ungeimpften Minderheit, ganz egal welcher Berufsgruppe, weil dadurch 80 Prozent der Bevölkerung, nämlich diejenigen, die sich solidarisch gezeigt haben und geimpft sind, eingeschränkt werden. Das reicht einfach. Und erst recht für diejenigen, die in der Pflege arbeiten. Hier ist die Impfpflicht ein guter Schritt in die richtige Richtung, und dass die dann alle kündigen, ist eine Drohung, die sich nicht erfüllen wird“, glaubt Su.

Impfpflicht wird mehr Kündigungen bringen

Mirko Anne regt an, „sich vielleicht mal eher Gedanken dazu zu machen, wie die Pflege, egal in welchem Bereich, das noch schaffen soll.“ Fabian Pohle befürchtet: „Die Impfpflicht im Gesundheitswesen führt womöglich zu mehr Krankschreibungen, mehr Kündigungen werden wohl auf das Gesundheitswesen zurollen, noch mehr Belastungen für das Personal – im Krankenhaus, in der Pflege.“ Markus Wagner rät „vielleicht auf solche Besuche in den Heimen derzeit zu verzichten, um die Menschen dort zu schützen. Denn wir haben ja gelernt, dass auch die Tests nicht sicher sind.“

Von Juliane Lange