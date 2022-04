Rostock

Tausende Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Nordosten sind nicht oder noch nicht gegen das Coronavirus geimpft – obwohl sie der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. In vielen Einrichtungen selbst ist dies zurzeit aber kein akutes Problem. Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken haben aktuell andere Sorgen.

Bis Ende März meldeten 1043 Einrichtungen 6036 Mitarbeiter ohne oder mit unklarem Impfstatus an die Gesundheitsämter, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin mitteilte. Außerdem seien 807 Externe gemeldet worden, die als Dienstleister – also zum Beispiel Friseure und Friseurinnen oder Reinigungskräfte – in den Einrichtungen aktiv und ebenfalls nicht geimpft seien oder deren Impfstatus unklar sei.

Hohe Impfquote in Rostocker Pflegeeinrichtungen

Die Impfpflicht für Menschen, die im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind, gilt bereits seit 16. März. De facto wirkt sie sich allerdings nach ersten Einschätzungen aus der Branche bislang wenig bis gar nicht aus.

„Wir haben die meldepflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Wir freuen uns, dass die Impfpflicht wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag haben wird. Die Impf- und Genesenenquote beim Pflegepersonal in unseren stationären Einrichtungen und bei den ambulanten Pflegediensten liegt aktuell bei circa 98 Prozent“, sagt zum Beispiel Jürgen Richter, Geschäftsführer der DRK Rostock Wohnen und Pflege gGmbH.

Kommentar: Impfpflicht ohne Folgen in MV – Mitarbeiter sind aber ihrem Gewissen verpflichtet

Ähnlich zeigt es sich beim Pflegedienst Hameyer mit Sitz in Wismar – einem der größten Pflegedienste der Region. „Die Impfquote bei uns ist sehr hoch, ein sehr großer Teil der Mitarbeiter ist geimpft. Wir selbst als Pflegedienst dürften auch kein Betretungsverbot aussprechen. Das ist Sache der Gesundheitsämter“, erklärt Pflege-Standortleiterin in Wismar Dörte Pukowski. Sie gehe davon aus, dass die Behörden sich mit der Prüfung der Meldungen Zeit lassen.

In den von der OZ befragten Einrichtungen sei zudem noch kein einziges Bußgeld verhängt worden. Das könnte allerdings noch kommen. Bei fehlendem, unvollständigem oder ungültigem Impfnachweis erfolgt dem Schweriner Gesundheitsministerium zufolge über die Meldeplattform „Impf-MV“ eine Mitteilung durch den Arbeitgeber an das Gesundheitsamt. Daran schließen sich eine Prüfung und gegebenenfalls ein Anhörungsverfahren an.

Hausärzte: Mehr Probleme mit Personalausfall durch Corona-Quarantänen

Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern, sieht in der Impfpflicht für medizinische und Pflegeberufe allerdings schon jetzt eine Ungerechtigkeit. „Kommt die Durchsetzung der Impfpflicht für die Hausärzte jetzt noch on top, wird es immer prekärer in den Praxen.“

Denn die hätten zurzeit ganz andere Sorgen als die Impfpflicht: „Das größere Problem für uns sind die langen Quarantänezeiten. Dadurch erleben wir einen extremen Personalausfall“, so Stefan Zutz. Und weiter: „Das medizinische Personal muss überall den Kopf herhalten, dabei ist es durch die durchgehende FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz mit am besten geschützt.“

Dass nun nur für Mitarbeitende in Pflege, Kliniken und Praxen eine Impfpflicht durchgesetzt wurde, nicht aber für alle Erwachsenen, empfinde er als ungerecht gegenüber dem medizinischen Personal, das während der Pandemie so viel geleistet habe.

Laut Infektionsschutzgesetz Paragraf 20a gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht zwar bereits seit dem 16. März. Am 1. Januar 2023 tritt die Regelung allerdings schon wieder außer Kraft – jedenfalls nach aktuellem Stand. Ob die Gültigkeit noch verlängert wird, das Infektionsschutzgesetz diesbezüglich noch einmal angefasst wird, ist bislang unklar.

