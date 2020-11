Schwerin

Vermutlich zu Jahresbeginn 2021 sollen die ersten Menschen in MV gegen das Corona-Virus geimpft werden. Allerdings dürfte es lange dauern, bis alle der Schutz erreicht hat – womöglich das kommende Jahr über.

Mindestens 5000 Impfungen sollen laut MV-Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) pro Tag geimpft werden. Wie Glawe am Dienstag in Schwerin erklärte, sollen zunächst 110.000 Personen geimpft werden – dieselben dann nach 21 Tagen noch einmal. Die Logistik dafür werde derzeit „mit Hochdruck entwickelt“, so Glawe. Dazu würden in Gesundheitsämtern „Listen und Zeitpläne erstellt“.

Das bedeutet auch: Bis die Corona-Schutzimpfung alle Menschen im Nordosten erreicht hat, die dies auch wollen, könnte das kommende Jahr ins Land ziehen. Mit einem Impfstoff, sofern zugelassen, rechne man im Januar, hieß es zuletzt. Oder gar früher.

Pensionierte Ärzte könnten mithelfen

Für die Massenimpfung fehlt offenbar auch noch reichlich Personal. Glawe appelliert an Landkreise und Städte, dafür aktiv Mitarbeiter zu rekrutieren. „Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung“, erklärt der Minister. Sein Vorschlag: Pensionierte Ärzte, Betriebsärzte oder Rettungskräfte sollen bei der Impfaktion mithelfen. „Bis 3. Dezember sollen dafür die Vorbereitungen abgeschlossen sein“, so der Minister.

Glawe präzisiert den geplanten Aufbau sogenannter Impfzentren in MV: Zwei sollen in Rostock, jeweils eines in Greifswald, Schwerin und in jedem Landkreis aufgebaut werden und Mitte Dezember arbeitsfähig sein sollen. Darüber hinaus seien mobile Teams geplant, die in Pflegeheimen oder Sporthallen impfen.

Von Frank Pubantz