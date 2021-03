Corona-Impfquote im Keller: Warum MV plötzlich so langsam impft

Rostock

Erst Klassenprimus, dann Sitzenbleiber: Mecklenburg-Vorpommern hängt beim Impfen im Bundesvergleich hinterher. Wochenlang war der Nordosten nach Impfstart im Dezember an der Spitze, impfte so viele Menschen pro 100 Einwohner wie kein anderes Bundesland, rühmte sich damit. Nun hat sich das Blatt gewendet: Kein Land spritzt prozentual gesehen so wenig Erstimpfungen wie MV.

Zunächst schien im Nordosten alles vorbildlich zu laufen. Im Januar erwähnte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei jeder Gelegenheit, wie gut das Impfen im Land laufe. Inzwischen sagt der tägliche Impfbericht des Landesgesundheitsamtes etwas anderes: Stand Montag haben statistisch gesehen 8,04 von 100 Menschen im Land eine Erstimpfung bekommen. Damit ist MV das Schlusslicht, was die Impfquote für den ersten Piks angeht. Das Saarland – zurzeit bundesweit Impfbester – hat eine Quote von 10,75. Bei den Zweitimpfungen liegt MV mit einer Quote von 3,87 allerdings immer noch im Mittelfeld.

Gesundheitsminister: Grund ist schleppende Impfung mit AstraZeneca

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sieht die Ursache dafür vor allem in der Lieferpanne beim Impfstoff von AstraZeneca: „Grund dafür ist die schleppende Verimpfung von AstraZeneca. Durch die zu kühle Lagerung konnten zunächst die Impfungen mit diesem Impfstoff nicht hochgefahren werden. Als die Freigabe erfolgte und weitere Dosen geliefert wurden, kam der deutschlandweite Impfstopp, so dass hier bisher nicht aufgeholt werden konnte.“ Mit der Freigabe laufe auch das Impfen mit AstraZeneca seit Freitag wieder an.

Zudem sollen weniger Impfdosen vom Hersteller BioNTech/Pfizer für Zweitimpfungen zurückgelegt werden. „So werden bis Ende März voraussichtlich circa 15 500 Impfdosen mehr für Erstimpfungen frei“, so Glawe. Und weiter: „Viel wichtiger als Rankings ist am Ende, dass in Deutschland und Europa insgesamt immer mehr Menschen geimpft werden können. Erst die Herdenimmunität in vielen Ländern schafft Sicherheit für uns alle und ermöglicht die Rückkehr in ein normales Leben“, erklärt der Gesundheitsminister.

129 336 Erstimpfungen in MV 129 336 Menschen in MV haben mit Stand Montag einen Erstimpfung erhalten. 62 268 haben bereits ihre zweite Impfung bekommen. 52 730 Menschen von ihnen waren aus beruflichen Gründen impfberechtigt. 48 936 von ihnen habe eine Impfung bekommen, weil sie zum Zeitpunkt der Impfung über 80 oder über 70 Jahre alt waren.

Zurzeit sei die Abhängigkeit von den Herstellern laut Glawe noch zu groß: „Und wenn in dieser Phase etwas wegbricht, dann macht sich das in Deutschland und in anderen Ländern auch gleich bemerkbar. Wir brauchen deutlich mehr Verlässlichkeit, dass zugesagte Dosen auch am vorgesehenen Tag geliefert werden. Das erleichtert die Planbarkeit für alle Beteiligten.“

Kritik an der Impfhotline

Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat im Landkreis Rostock und als Dezernent für den Bereich Gesundheit verantwortlich, sagt sogar: „Wir sind nicht unbedingt langsamer geworden beim Impfen. Die anderen Länder sind aber schneller geworden.“ Er kritisiert unter anderem die Impfhotline. Die sei ein Nadelöhr, durch das jeder Impfwillige überhaupt erst durch müsse. „Wir müssen mehr impfen. Nach den Heimen und dem Schutz der gefährdeten Personen muss es jetzt schnell weitergehen, damit Kitas und Schulen offen bleiben und Tourismus und Kultur öffnen“, so Meyer.

Kritik zur Impfstrategie des Landes kommt auch von den Linken. „Wenn die Corona-Schutzimpfung tatsächlich der Weg aus der Pandemie ist, dann muss jetzt geimpft werden, was das Zeug hält beziehungsweise die Depots hergeben“, so Koplin. Er fordert, dass auch an Samstagen geimpft wird.

Hausärzte sollen ab April impfen

Regierungssprecher Andreas Timm sagt zudem: „Eine weitere Maßnahme, mit der die Impfstrategie des Landes angepasst wird, ist die Impfung von Kita-Erziehern und Grundschullehrern. So können wir die Einrichtungen offen halten.“ Dass MV zu Beginn so gut in puncto Impfen gestartet sei, liege vor allem an einer guten Idee: „Wir sind mit mobilen Teams in die Pflegeheime gegangen. Mit wenig Aufwand konnten so in der Fläche schnell viele Menschen geimpft werden.“

Zudem sollen ab April bundesweit auch Hausärzte Corona-Schutzimpfungen verabreichen können – zunächst soll es ein Starter-Kit mit 20 Impfdosen pro Praxis geben. Die seien laut Regierungssprecher Andreas Timm für die Mitarbeiter in den Praxen und für von ihnen ausgewählte Patienten, die aber alle impfberechtigt sein müssen. Im Landkreis Nordwestmecklenburg ist diese Strategie schon lange Teil des Impf-Managements. Dort wurden laut Landkreissprecher Christoph Wohlleben in der vergangenen Woche 360 Impfungen von Hausärzten gespritzt. Für diese Woche sind 240 veranschlagt.

