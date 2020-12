Rostock

In MV sollen die Impfungen gegen Corona am 27. Dezember starten. Für den Start bekommt das Land mehr Impfstoffdosen als zunächst erwartet. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin sagte, wird das Land am 26. Dezember etwa 30 000 Dosen des Impfstoffes erhalten. Am 27. Dezember würden dann mobile Impfteams im Land damit beginnen, über 80-jährigen Bewohnern von Pflegeheimen die erste von zwei erforderlichen Impfungen zu verabreichen. Aber vertrauen die Menschen auch dem Impfstoff? Wir haben die OZ-Leser in einer Online-Umfrage abstimmen lassen.

Demnach vertrauen rund die Hälfte der insgesamt 235 Teilnehmer dem Impfstoff nicht. Dagegen halten 44,3 Prozent der Personen, die an der Umfrage abgestimmt haben, den entwickelten Impfstoff für vertrauenswürdig. Die restlichen 5,9 Prozent haben noch keine klare Meinung.

Bei der Abstimmung kam es zu Manipulation und die Ergebnisse wurden bereinigt. Bitte bleiben Sie fair und stimmen Sie jeweils nur einmal je Umfrage ab. Wiederholte Abstimmungen werden als Betrug gewertet und vom Ergebnis abgezogen.

Von OZ