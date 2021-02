Rostock

Corona-Impfstoff in Deutschland ist knapp, das Land arbeitet deshalb nun daran, eine Produktion in Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine zu stellen. „Wir wollen, dass es weiter vorwärts geht und wir haben hier gute Firmen. Deshalb prüfen wir eine Herstellung vor Ort“, bestätigt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Nach OZ-Informationen hat sein Ressort derzeit vier Kandidaten im Blick. Die Ceva Tiergesundheit GmbH auf der Insel Riems bei Greifswald, Centogene in Rostock, Euro-Immun in Dassow und Miltenyi in Teterow. Glawe: „Wir haben bereits Kontakt zu möglichen Herstellern im Land gesucht.“ Es gehe jetzt erstmal darum, mit den Unternehmen zu erörtern was leistbar ist und wo sie Unterstützung benötigen.

Anzeige

Geklärt werden muss laut Gesundheitsexperten, ob die betreffenden Firmen grundsätzlich produzieren können – und ob sie dafür Erweiterungen in ihren Produktionsstätten und neue Technik benötigen. Eine Variante wäre, dass sie als verlängerte Werkbank der bereits produzierenden Pharmafirmen agieren. Zu erörtern sei dann auch, wie nötige Lizenzen und Zulassungen organisiert werden könnten, so Glawe.

Ceva Tiergesundheit auf Insel Riems steht bereit

Die Firmen selbst reagieren öffentlich zurückhaltend auf den Vorstoß. Die Ceva Tiergesundheit GmbH auf der Insel Riems ist spezialisiert auf die Produktion von Veterinärimpfstoffen zur Bekämpfung von Tollwut oder der klassischen Schweinepest. „Wir würden bereitstehen, wenn man uns ansprechen würde“, sagte die Geschäftsführerin Thekla Kurz. Generell hält das Unternehmen eine Umstellung der Produktionsprozesse von Veterinär- auf Human-Impfstoffe am Produktionsstandort auf dem Riems für möglich. Auch lägen Erfahrungen bei der Produktion von RNA-Impfstoffen und viralen Impfstoffen vor.

Bislang seien aber keine Anfragen von den Impfstoffentwicklern eingegangen, sagte Kurz. Die Vergabe von Lizenzen durch die Impfstoffentwickler wie Biontech, Moderna oder Astra Zeneca ist aber Voraussetzung für eine solche Auftragsproduktion. So hatte das Pharmaunternehmen Sanofi vor einer Woche eine Lizenz von Biontech erhalten. „Wir denken, dass zunächst die großen Pharmahersteller gefragt werden, um Corona-Impfstoffe zu produzieren“, so Kurz.

Lesen Sie auch Weil Impfstoff fehlt: Glawe geht für Februar von weniger Erstimpfungen in MV aus

Auf dem Riems werden seit 1948 Tierimpfstoffe entwickelt und hergestellt, zunächst als Teil des Tierseuchenforschungsinstituts, nach der Wende in eigenständigen Unternehmen. Die Ceva Tiergesundheit GmbH übernahm 2019 den Standort von der Firma IDT Biologica. Das Unternehmen gehört zum französischen Pharmakonzern Ceva Santé Animale, dem weltweit fünftgrößten Hersteller von Tierarzneimitteln.

Centogene und Euro-Immun sind bei Impfstoff-Herstellung skeptisch

Centogene und Euro-Immun können sich eine Produktion von Impfstoff derzeit nicht vorstellen. Ihre Expertise läge in der Diagnostik, teilen sie mit. Holger Bülow, Sprecher von Miltenyi sagte, sein Unternehmen wolle eine konkrete Anfrage abwarten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Harry Glawe ist wichtig, dass MV profitiert, wenn Impfstoff hier produziert werde und ein Teil der Dosen im Land bleibe: Dafür müsse man eine Regelung finden. Das Land würde den Unternehmen auch finanziell unter die Arme reifen, wenn für die Herstellung ein Ausbau der Produktions-Infrastruktur nötig sei. Glawe betont aber auch, dass die Impfstoffherstellung in MV eine Herausforderung bleibt, da Impfstoffentwickler aktuell vor allem Allianzen mit großen Herstellern der Pharmaindustrie eingehen. „Entscheidend wird sein, wie wir zu einer Lizenz kommen“, so Glawe. „Da sind wir in Gesprächen mit Unternehmen und der Bundesregierung.“

Von Martina Rathke und Alexander Loew