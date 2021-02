​Corona: Impfstoff von AstraZeneca erreicht Mecklenburg-Vorpommern 

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sind 7200 Dosen des Impfstoffs vom Hersteller AstraZeneca angekommen. „Damit kann der Schutz vor dem Corona-Virus mit dem Impfstoff eines weiteren Herstellers bei uns erfolgen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe, am Dienstag. Mit der Belieferung durch den AstraZeneca-Impfstoff stünden insgesamt mehr Impfdosen im Land zur Verfügung, das könne das Impftempo erhöhen. „Durch andere Anforderungen an Kühlung und Lagerung beim AstraZeneca-Impfstoff ist ein flexiblerer Ansatz des Impfens möglich. Der Fokus liegt beim Durchimpfen weiterhin in der Priorität 1. Je mehr Impfstoff wir bekommen, umso schneller können wir auch andere Gruppen impfen.“

Dritter Impfstoff eines Hersteller in MV verfügbar

Am Montag erfolgte die erste Lieferung des Impfstoffes nach Mecklenburg-Vorpommern. „Nach den Impfstoffen von BionTech/Pfizer und Moderna ist der Impfstoff von AstraZeneca der dritte, der in Mecklenburg-Vorpommern verimpft wird. Weitere Lieferungen werden in den kommenden Wochen erwartet. Es geht bei den Impfungen weiter voran“, sagte Harry Glawe. In der kommenden Woche werden 7200 Impfdosen, in der Woche darauf 19.200 Impfdosen und in der darauffolgenden Woche 28 800 Impfdosen erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang 82 514 Menschen geimpft – davon 21 115 zum zweiten Mal.

Pflegekräfte unter 65 Jahren mit AstraZeneca impfen

Mecklenburg-Vorpommern geht beim Impfen weiter nach der bundesweiten Corona-Impfverordnung vor und folgt den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StiKo). Laut Verordnung des Bundes sollen Personen zwischen 18 und 64 Jahren, die der höchsten Prioritätsstufe (Priorität 1) zuzuordnen sind, mit AstraZeneca geimpft werden. Alle Personen mit höherem Alter (Ü65) erhalten die für höhere Altersgruppen zugelassenen Impfstoffe von BionTech/Pfizer beziehungsweise Moderna“, so Glawe weiter.

Schutzimpfungen mit hoher Priorität – Gruppe wurde präzisiert

In der Gruppe Priorität 2 sind weiter Menschen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. Neu hinzugekommen sind in dieser Gruppe Personen mit schweren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bipolare Störung oder Depression. Weiter gehören Personen mit schweren chronischen Lungenkrankheiten wie etwa COPD, Mukoviszidose oder einer ähnlich schweren Lungenerkrankung, der Priorität 2 an. Ebenso zählen Menschen, die schwer an Krebs, Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung erkrankt sind, dazu. Auch Diabetes mellitus-Erkrankte (sogenannter HbA1c-Wert beträgt mindestens 7,5 Prozent), Adipositas-Patienten mit einem Body-Mass-Index über 40 fallen in die Gruppe mit hoher Priorität.

So viele Menschen wurden bisher in MV geimpft

Menschen mit Trisomie 21, geistiger Behinderung, einer Demenz und nach einer Organtransplantation waren bisher in dieser Gruppe und sind es auch weiterhin. „Neu ist auch, dass statt einer engen Kontaktperson nun zwei enge Kontaktpersonen von einer pflegebedürftigen Person oder einer schwangeren Person benannt werden können, die mit hoher Priorität geimpft werden“, betonte Gesundheitsminister Harry Glawe.

