Corona-Impfstoff von Moderna wird zugelassen: Was bedeutet das für MV?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur ( EMA) hat am Mittwoch die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Pharma-Unternehmens Moderna empfohlen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen, das gilt jedoch als Formsache. Damit gäbe es dann neben dem Biontech-Präparat einen zweiten Impfstoff.

Was bedeutet das konkret für MV? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann kommt der neue Impfstoff in MV an?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) rechnet mit der ersten Lieferung bereits in der kommenden Woche. Das Impfzentrum in Rostock bereitet sich auch schon für nächste Woche auf den Umgang mit dem neuen Präparat vor.

Wer soll mit dem Moderna-Impfstoff geimpft werden?

Falls das Präparat in der kommenden Woche eintrifft, sollen damit vor allem Hochbetagte geimpft werden, die noch zu Hause leben.

Wie viele Impfdosen erhält MV?

Es kann davon ausgegangen werden, dass MV, wie schon beim Biontech-Präparat, etwa zwei Prozent des für Deutschland bestimmten Impfstoffs erhält – entsprechend dem Bevölkerungsanteil. Im ersten Quartal sollen zwei Millionen Dosen geliefert werden, das wären dann 40 000 für MV. Wie viele Dosen es im ersten Schwung sein werden, lässt sich noch nicht sagen.

Für wie viele Personen wird das reichen?

Auch der Moderna-Impfstoff muss zweimal innerhalb von einigen Wochen verabreicht werden. Daher muss die Hälfte der Impfdosen für die zweite Impfung zurückgestellt werden, wie auch beim Biontech-Mittel. Das bedeutet, dass nur halb so viele Menschen geimpft werden können wie Impfdosen zur Verfügung stehen.

Was sind die Besonderheiten des Moderna-Impfstoffs?

Vom Prinzip ist er, wie auch das Biontech-Präparat, ein mRNA-Impfstoff. Das bedeutet, er enthält genetische Anteile des Coronavirus – die sogenannte Messenger-RNA (mRNA). Diese Art von Impfstoffen ist neu, gilt aber unter Experten als sehr zuverlässig.

Der große Vorteil: Der Moderna-Impfstoff muss nicht so extrem tiefgekühlt werden wie der von Biontech. Er soll sich bei normalen Kühlschrank-Temperaturen bis zu 30 Tage lang halten. Das würde die Verteilung extrem erleichtern.

Ändert sich dadurch etwas an der Impfreihenfolge?

Nein. Nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums ändern sich die Prioritäten und die Abläufe nicht. Es bleibt bei dem von der Ständigen Impfkommission (Stiko) und vom Robert Koch-Institut empfohlenen Stufenplan mit sechs Gruppen.

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass der Moderna-Impfstoff eher von mobilen Impfteams und in Arztpraxen eingesetzt wird als in den Impfzentren, da er nicht so stark gekühlt werden muss, was die Logistik erleichtert.

Geht das Impfen dann schneller?

Damit ist erst einmal nicht zu rechnen, da Europa und damit Deutschland nur einen relativ geringen Anteil der Produktion erhalten. Den Großteil hatten sich die USA rechtzeitig gesichert. Wenn allerdings ausreichend große Mengen für alle Interessenten produziert werden können, dürfte sich der Nachschub deutlich verbessern und damit auch mehr Menschen geimpft werden können.

Ich habe die erste Impfung mit dem Biontech-Impfstoff erhalten. Kann die zweite mit dem Moderna-Präparat erfolgen?

Das ist theoretisch möglich. In Großbritannien ist es auch zulässig. Die Hersteller raten jedoch davon ab, da die Kombination der verschiedenen Impfstoffe noch nicht ausreichend erforscht sei. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt es nicht. Dem hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn angeschlossen.

