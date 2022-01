Schwerin/Rostock

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, hat schon bald einen Impfstoff mehr zur Auswahl: Ende Februar soll die erste Lieferung von Nuvaxovid – dem Präparat des US-Herstellers Novavax – in Deutschland eintreffen. In Rheinland-Pfalz können sich Interessierte bereits seit Montag für einen Termin registrieren. MV will schon bald nachziehen.

„Aktuell werden sowohl das Online-Tool des Landes als auch die Landes-Hotline auf die Buchungsmöglichkeit vorbereitet“, heißt es vom Gesundheitsministerium. Anfang Februar sollte es dann möglich sein, einen Termin zu buchen.

Ein konkretes Datum nennt das Ministerium dabei nicht. Denn: Immer wieder gäbe es kurzfristige Änderungen durch den Bund bei Lieferzeiten und -mengen. Das mache verlässliche Planungen schwierig. „MV wird aber rechtzeitig vor dem zu erwartenden Lieferdatum eine zentrale Buchungsmöglichkeit für Impftermine in den Impfstützpunkten anbieten“, so das Ministerium.

Wer bekommt den Impfstoff?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt den 21. Februar als Starttermin für Impfungen mit Nuvaxovid angekündigt. Dann sollen 1,75 Millionen Dosen bundesweit zur Verfügung stehen. Sie sollen gemäß Bevölkerungsanteil auf die Bundesländer verteilt werden.

Der neue Impfstoff soll zunächst bevorzugt ungeimpften Klinik- oder Pflegebeschäftigten, die bereits ab März einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, angeboten werden. Das geht aus einem Beschluss der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder vom Wochenende hervor. Ab dem 15. März müssen Beschäftige in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind – ansonsten droht ein Tätigkeitsverbot.

Proteinbasiert: So wirkt der Impfstoff Nuvaxovid

Nuvaxovid wurde Ende Dezember als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen – für Menschen ab 18 Jahren. Das Präparat soll in zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Doch was macht das Vakzin so besonders? Laut Bundesgesundheitsministerium handelt es sich dabei um einen proteinbasierten Impfstoff, der virusähnliche Partikel in den Körper schleust, damit dieser gezielt Antikörper gegen das Coronavirus bilden kann.

Damit basiert er auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Präparate – und könnte so eine Alternative für Skeptiker von mRNA-Impfstoffen sein. Das zumindest hofft auch das Gesundheitsministerium von MV: „Der Impfstoff schafft möglicherweise einen zusätzlichen Anreiz für bisher Unentschlossene“, heißt es.

Steigerung der Impfquote um zehn Prozent?

Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger geht noch weiter: „Aktuell sind 73 Prozent der Menschen in MV mindestens einmal gegen Corona geimpft. Ich schätze, durch den neuen Impfstoff lassen sich noch einmal bis zu zehn Prozent mehr immunisieren“, sagt der Corona-Experte.

Von Pauline Rabe