Greifswald

Auch in der ersten Februarwoche bietet der Kreis weitere Impftermine im ganzen Kreis an. Man wolle in der Fläche dezentrale Angebote aufrechterhalten, erklärte Landrat Michael Sack (CDU). Doch die große Immunisierungswelle scheint gerade etwas zu schwächeln – zumindest was die Zahlen der Angebote des Kreises angeht.

Besonders die Zahl der Erstimpfungen lässt nach. Wichtig: Das sind nicht alle Impfungen im Kreis, wie Sack betonte. Menschen, die beispielsweise eine Spritze von ihrem Haus- und Betriebsärzte bekommen haben, würden in der Statistik des Kreises nicht auftauchen.

Der Kreis hat nur einen Überblick über die Impfungen, die von den mobilen Teams und in den Impfzentren durchgeführt werden. Während in den letzten 28 Tagen des vergangenen Jahres noch 1347 Menschen für eine Erstimpfung eines der Angebote des Kreises nutzten, waren es in den ersten Tagen dieses Jahres nur 793.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Zahl der geimpften Kinder und Jugendlichen geht wieder zurück. Sack gehe aber davon aus, dass viele eher den Kinderarzt aufsuchen würden, als das Impfzentrum. In Greifswald wurden zuletzt samstags Familien-Impftage angeboten, an denen Eltern mit Kindern ohne Termin zum Impfen gehen konnten. Das Angebot haben seit Beginn der Winterferien im Dezember 303 Kinder wahrgenommen.

Impftermine bis zum 05. Februar

02. Februar

Terminiertes Impfen Anklam

10 - 18 Uhr, Volkshaus Anklam, Baustraße 48/49, 17389 Anklam

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline und über www.smartimer.de

03. Februar

Terminiertes Impfen Anklam

10 - 18 Uhr, Volkshaus Anklam, Baustraße 48/49, 17389 Anklam

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline und über www.smartimer.de

Terminiertes Impfen Torgelow

10 - 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus Blumenthaler Str. 18, Torgelow

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

04. Februar

Terminiertes Impfen Neuenkirchen

09 - 18 Uhr, Marktkauf, in Passage zwischen Reisebüro und Post - Marktflecken, 17498 Neuenkirchen

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

Terminiertes Impfen Kaiserbäder

10 - 18 Uhr, Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom, Waldstraße 1, 17429 Seebad Bansin

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline und über www.smartimer.de

Impfaktion Stadthalle Torgelow – ohne Termin

14 - 20 Uhr, Ukranenstraße 5, 17358 Torgelow

Moderna/BioNTech

05. Februar

freies Impfen Familienimpftag – ohne Termin

08 - 16 Uhr, Impfzentrum Greifswald, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald

Moderna/BioNTech/ Kinderimpfstoff

Von Philipp Schulz