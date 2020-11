Stadtmitte

Die Hansestadt ist bereit: Sobald der Impfstoff gegen das Coronavirus von den Behörden freigegeben und ausgeliefert ist, kann Rostock binnen weniger Stunden mit einer groß angelegten Impfkampagne starten. Und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will dann so richtig Gas geben: „Wir haben uns darauf vorbereitet, bis zu 4000 Menschen pro Tag in der Hansestadt zu impfen“, so der Rathaus-Chef gegenüber der OZ.

Zunächst sollen Mitarbeiter im Gesundheits- und Sicherheitswesen den Impfstoff erhalten – Beschäftigte aus den Kliniken in der Stadt, von den Feuerwehren und auch der Polizei. „Wir werden auch mobile Impfteams einsetzen, die in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Danach wollen wir auch in Schulen und Kitas Impfungen anbieten“, so Madsen.

Nach OZ-Information ist in der Hansestadt zunächst ein großes Impfzentrum geplant – in der Hansemesse in Schmarl. Insgesamt 40 Ärzte sollen dort die Spritzen mit dem schützenden Vakzin verabreichen. Jeder Arzt soll pro Tag 100 Patienten behandeln.

Madsen will mehr Impfstoff

Die Hansestadt soll mit der ersten Lieferung 13 800 Impfdosen erhalten. Die wären nach drei Tagen aufgebraucht. Landesweit soll es zunächst 230 000 Dosen geben. Rostocks Oberbürgermeister fordert für seine Stadt aber bereits mehr: „Wir stehen auch bereit, Menschen aus dem Umland in Rostock zu impfen. Viele Bürger aus dem Landkreis und benachbarten Regionen arbeiten in Rostock, sollten sich deshalb auch hier impfen lassen können.“

Der Landkreis Rostock plant im ersten Schritt sein Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage. „Um schnell und sicher impfen zu können, brauchen wir ein Impfzentrum je 150 000 Einwohner“, sagt Vize-Landrat Stephan Meyer ( CDU). Der Landkreis führt deshalb bereits Gespräche, ob Hansestadt und Landkreis noch ein gemeinsames, ein drittes Impfzentrum aufbauen. Die Stadthalle soll dafür zur Auswahl stehen. „Die meisten Einwohner in unserer Region leben in und um Rostock. Ein gemeinsames Impfzentrum wäre ein super Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit in der Krise“, so Meyer.

