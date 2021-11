Greifswald/Rostock

Dr. Andreas Michel ist Kinderarzt in Greifswald, selbst Vater von drei Kindern und Landeschef des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Im OZ-Expertengespräch beantwortet er die zehn wichtigsten Fragen rund um den nun zugelassenen Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Corona-Impfstoff am Donnerstag auch für kleine Kinder zugelassen. Sollten Eltern auf eine Empfehlung der Stiko warten oder sich jetzt um einen Impftermin für ihre Kinder bemühen?

Die Empfehlung der Stiko erwarten wir im Dezember. Sie wird ganz sicher nicht darauf hinzielen, alle Fünf- bis Elfjährigen zu impfen. Die Stiko wird die Impfung zunächst schwer chronisch kranken Kinder empfehlen.

Halten Sie eine Impfung von Kinder zwischen ab fünf Jahren für sinnvoll?

Die Impfung empfehle ich vor allem für Kinder mit einer Einschränkung des Immunsystems oder zum Beispiel jenen, die einen unbedingt zu schützenden Angehörigen im Haushalt haben. Einen älteren Verwandten oder einen Risikopatienten etwa. Eine generelle Empfehlung für diese Altersgruppe sehe ich aufgrund der geringen Krankheitslast nicht. Kinder erkranken in der Regel nur sehr mild. Aber: Sie leiden am stärksten unter den Einschränkungen, erneute Schulschließung scheinen nicht mehr undenkbar. Das liegt aber nicht daran, dass sich Kinder nicht impfen lassen, sondern weil es noch immer 15 Millionen Menschen über 18 Jahren gibt, die sich in diesem Land nicht impfen lassen wollen.

Was ist der Unterschied zwischen dem Impfstoff für Erwachsene und dem für Kinder?

Kinder in der Altersgruppe von 5 bis 11 erhalten nur 10 µg statt 30 µg Biontech. Dies entspräche 0,1 ml des aktuell genutzten Impfstoffs, eine sehr geringe Dosis. Bei dieser Mini-Menge ist es nicht sicher, dass die gesamte Menge im Oberarmmuskel des Kindes landet. Deswegen gibt es eine stärker verdünnte Zubereitung speziell für diese Altersgruppe. Das ist auch der Grund, warum wir nicht gleich nach der Zulassung diese Impfung anbieten können. Eine Auslieferung des speziell für diese Altersgruppe hergestellten Impfstoffe ist erst kurz vor Weihnachten vorgesehen.

Ein Hauptargument von Impfskeptikern ist die Sorge, die mRNA könne das Erbgut verändern – und das wäre bei Heranwachsenden besonders problematisch. Was können Sie dazu sagen?

Eine Veränderung des Erbguts durch RNA ist nach Kenntnisstand der Biologie nicht möglich und es gibt auch nach Impfung von mehreren Milliarden Menschen mit diesen Impfstoffen keine Hinweise darauf.

Es heißt, dass Kinder in der Regel einen leichten Verlauf bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 durchmachen. Wieso sollten sie sich dennoch impfen lassen?

Wie gesagt: Die Krankheitslast ist bei Kindern sehr gering, umso mehr muss man hohe Anforderungen an Sicherheit und Erfahrung mit dem Impfstoff stellen. Im Gegensatz dazu wird die Impfung allen über zwölf Jahren empfohlen – denn in dieser Altersgruppe sehen wir sehr wohl auch sehr schwere Verläufe. Die Empfehlung für die fünf bis elf Jahren erlaubt uns aber zum Beispiel dem Zehnjährigen, der diese Krankheit fürchtet und nicht durch machen möchte, nun auch eine Impfung anzubieten. Die Entwicklung ist sehr dynamisch, je mehr Erfahrungen wir mit diesem Impfstoff auch in dieser Altersgruppe haben, umso unbeschwerter können wir den Impfstoff auch empfehlen. In den USA sind schon mehrere Millionen Kinder geimpft worden.

Welche Nebenwirkungen könnten bei einer Impfung bei Kindern auftreten?

Wie bei allen anderen Impfungen auch äußern sich Impfreaktionen durch Schwellung und Rötung an der Einstichstelle, Fieber oder auch Muskelschmerzen. Aus unserer Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren können wir von einer sehr guten Verträglichkeit der Impfung in dieser Altersgruppe berichten. Dies erwarten wir auch für Kinder unter 12.

Kinder, die eine Kita oder die Schule besuchen, müssen gegen Masern geimpft sein. Halten Sie eine solche Pflicht auch bei Covid-19 für sinnvoll?

Wie schon erwähnt wird die aktuelle Misere von 15 Millionen Erwachsenen hervorgerufen, die sich nicht impfen lassen wollen. Hier ist als erstes eine Impfpflicht ab 18 Jahren einzuführen, dann erübrigt sich auch eine Impfpflicht im Kindesalter.

Werden wir noch eine fünfte Corona-Welle erleben – und was können wir alle tun, um das zu verhindern?

Die Delta-Variante hat die Karten neu gemischt, die aktuelle Explosion der Fallzahlen ist auf ihre massiv gesteigerte Ansteckungsfähigkeit zurückzuführen. Möglicherweise sehen wir jetzt die letzte Welle, am Ende des Winters werden wir sehr viele Infizierte, aber vor allen Dingen auch sehr viele Tote haben. Ob es dann noch zu einer fünften Welle kommen kann, weiß ich nicht. Was wir aber wissen ist, dass gegen das Virus nur dreimaliges Impfen hilft.

Wird es in absehbarer Zeit auch einen Impfstoff für die Allerjüngsten – also Kinder unter 5 Jahren – geben?

Soweit ich weiß, sind auch Studien dazu im Gange, einen konkreten Zeitplan kennen wir aber noch nicht.

Von Andreas Meyer