Corona-Impfung demnächst beim Hausarzt: Viele OZ-Leser sind dafür

Rostock

Der Einsatz von Hausärzten bei den Corona-Schutzimpfungen ab April soll das Tempo bei den Immunisierungen steigern. Und während um die Details dieses bundesweiten Plans in den letzten Tagen noch gerungen wurde, haben Hausärzte im Landkreis Nordwestmecklenburg in einem Testlauf bereits mit den Impfungen begonnen (die OZ berichtete). Viele Leser fragen sich, warum dieser Weg nicht schon vorher eingeschlagen wurde.

Anja Oelsner meint: „Warum geschah das nicht gleich über die Hausärzte? Da muss man keine zusätzlichen Impfzentren aufbauen. Jeder hat einen Hausarzt. Also mein Hausarzt hat mich schon des Öfteren geimpft. Der kann das.“ Monika Nowotny betont: „Das muss sich durchsetzen. Da ist Vertrauen in den Hausarzt und sein Team. Das gibt der alten Bevölkerung Beruhigung.“ Vali Dani findet: „Endlich mal eine richtige Entscheidung.“ So müssten ältere Menschen nicht mehr über 50 Kilometer gefahren werden, um eine Impfung zu bekommen. Auch entfiele die lange Wartezeit der Angehörigen am Telefon, um einen Termin zu bekommen, hofft die Leserin. Auch Elke Bartmann ist überzeugt: „Der Hausarzt ist der Beste für diesen Job, schließlich kenne er seine Patienten. Da für die Mega-Impfzentren sowieso der Impfstoff fehlt und die alten Leute noch dahin fahren müssen, sind die Hausärzte doch die Besten.“ Bartmann spricht von einer „Rücksichtslosigkeit gegenüber den alten Menschen“, wenn ein Impfzentrum etwa auf einem alten Fabrikgelände aufgebaut wurde. „Die Umgebung dort ist so einsam, die Bushaltestelle ist weit weg. Wie gedankenlos das angelegt wurde.“

Jens Helling kritisiert das schleppende Impftempo: „Wenn die ganze übrige Welt seit vier Monaten durchgeimpft ist, diskutieren wir über die 37. Änderung der Impfreihenfolge und vermelden selbstzufrieden, dass wir bereits 5 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Nichts ist in Deutschland wichtiger, als dass alles seine verwaltungstechnische Ordnung hat.“ Steffi Hirte ergänzt: „Leider geht das Impfen in einigen Bundesländern mehr als schleppend voran. Alles, was die Impfungen beschleunigt, ist zu begrüßen. Dabei sollte aber bitte nicht vergessen werden, genug Impfstoff zu bestellen.“

Benedikt Liesegang sagt, es gebe „bei vernünftiger Organisation selbst für den Impfstoff von Biontech/Pfitzer keine echten Hindernisse. Man muss es nur wollen. Und Wollen ist oft ein Problem hierzulande.“ Isabella Rheker meldet Zweifel am schnellen Erfolg der neuen Strategie an: „Dieses Land setzt immer wieder neue Ziele, die es dann nicht einhalten kann, da Impfstoff fehlt, Tests fehlen.“

Jennifer Mergner gibt Folgendes zu bedenken: „Interessant, dass nicht mal die Impfzentren ausreichend versorgt werden können, aber deutschlandweit angeblich nun die Hausärzte. Wir hatten heute 15 Anrufe nur wegen der Impfung, die wir angeblich ab April geben sollen. Dabei gab es auch noch kein Jahr, in dem wir ausreichend Grippe-Impfstoff zur Verfügung hatten.“ Matthias Rosenberg befürchtet: „Das wird niemals klappen. Wenn die Hausärzte impfen dürfen, muss man die Reihenfolge aufheben. Wer eine haben will, soll eine bekommen, sonst klappt dort die Terminvergabe und die Beschaffung doch gar nicht. Und was noch dazukommt: Es bleibt wie schon jetzt der Impfstoff liegen, statt ihn zu verimpfen.“

Laut Bundesärztekammer sollen die Ärzte künftig über die Priorisierung entscheiden.

Jürgen Arnold klagt unterdessen an: „Man kann sich auch alles schönreden. Israel hat bereits über 35 Millionen seiner Bürger geimpft. Davon träumt die Bundesregierung und will im September mit dem Impfen richtig loslegen. Bis dahin werden noch viele an Corona sterben. Eine Schande ist das. Und da gibt es auch nichts schönzureden.“

Von Juliane Lange