Rostock

Die Impfzentren in MV haben alle Hände voll zu tun. Zum Schutz vor dem Coronavirus werden derzeit Menschen geimpft, die den höchsten oder einen hohen Anspruch haben. Dazu zählen auch Schwangere.

Weil Frauen, die ein Kind erwarten, davon abgeraten wird, sich selbst während der Schwangerschaft impfen zu lassen, sie aber trotzdem als Risikopatienten gelten, gibt es eine andere Möglichkeit.

Kann ich mich in der Schwangerschaft impfen lassen?

Nach Angaben vom Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es zur Anwendung von Covid-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft noch keine Daten. Deswegen rät die Ständige Impfkommission (Stiko) Schwangeren derzeit von einer Corona-Impfung ab. Es gibt jedoch Ausnahmen. Hat die Schwangere Vorerkrankungen, aus denen ein hohes Risiko resultiert, kann im Einzelfall eine Impfung angeboten werden.

Welche Möglichkeit habe ich, wenn ich schwanger bin und keine Impfung bekomme?

Schwangere in MV dürfen bis zu zwei Kontaktpersonen angeben, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) müssen das enge Kontaktpersonen sein. Dabei sei es nicht wichtig, ob es sich bei den Kontaktpersonen um Familienangehörige handelt – einzig die Personenzahl sei festgelegt, so Anja Neutzling, Pressesprecherin vom Lagus.

Wie gehe ich vor, wenn meine Kontaktpersonen geimpft werden sollen?

Nach der Benennung über die „Impfbescheinigung gegen das Coronavirus Sars-Cov-2 für bis zu zwei enge Kontaktpersonen einer schwangeren Person“, werden die Personen in die Prioritätengruppe zwei eingestuft. Das Dokument kann über die Website des Lagus runtergeladen werden. Die Person, die sich impfen lassen möchte, sollte die Bescheinigung ausgefüllt zum Impftermin mitbringen, außerdem den Personalausweis, den Aufklärungsbogen, die Anamnese-/Einwilligungsbescheinigung und den Impfausweis (wenn vorhanden).

Können meine Kontaktpersonen mit der Impfbescheinigung sofort ins Impfzentrum gehen?

„Notwendig ist ein Impftermin, der vorab vereinbart werden muss“, erklärt Neutzling. Außerdem muss die Schwangerschaft nachgewiesen werden. Wer impfberechtigt ist, kann zwischen montags und freitags von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr einen Termin unter der Telefonnummer 0385 / 202 711 15 (Callcenter des Lagus) vereinbaren. Eine andere Möglichkeit ist, sich online zu registrieren und Impftermine per E-Mail zu erhalten.

Wie schnell werden meine Kontaktpersonen dann geimpft?

Dazu kann das Landesamt für Gesundheit keine Angaben machen. „Personen, die mit höchster Priorität zu impfen sind, erhalten bevorzugt Termine“, so Anja Neutzling. Da Kontaktpersonen von Schwangeren unter Priorität zwei fallen, kann es zu Wartezeiten kommen. Innerhalb der Gruppe mit hoher Priorität werden jedoch keine Unterscheidungen bei der Terminbuchung vorgenommen, so die Pressesprecherin.

Welchen Impfstoff bekommen meine Kontaktpersonen?

Dazu werden ebenfalls keine konkreten Angaben gemacht. Personen unter 60 Jahren werden laut Empfehlung der Stiko am RKI jedoch nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft.

Von Nora Reinhardt