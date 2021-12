Corona-Impfung für Kinder in MV: So viele Mädchen und Jungen sind schon geimpft

Schwerin

Die Impfquote in MV gegen Corona steigt stetig. Die Wissenschaftler forschen bundes- und weltweit umfassend, um jeder Altersgruppe den bestmöglichen Schutz mittels einer adäquaten Immunisierung zu bieten. Seit Mitte Dezember ist es nun auch möglich, Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu impfen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde dieses Angebot bereits zahlreich genutzt.

Dieser Impfstoff wird Kindern verabreicht

Seit dem 13. Dezember 2021 ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums schrittweise mit der Impfung für Kinder begonnen worden. Am 26. November 2021 wurde der Impfstoff von Biontech/Pfizer von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in der Zulassung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erweitert. Laut Bundesgesundheitsministerium reicht bei Kindern dieses Alters ein Drittel der Erwachsenen-Dosis zur Grundimmunisierung aus. Zudem weist der Kinderimpfstoff Unterschiede in der Konzentration des Wirkstoffs gegenüber dem Erwachsenenimpfstoff auf.

Grundsätzlich kann jedes Kind geimpft werden, aber die STIKO empfiehlt die Corona-Schutzimpfung vorrangig vorerkrankten Kindern oder auch Kindern, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf mit Covid-19 befinden. Seitens der STIKO gibt es noch keine generelle Impfempfehlung für 5- bis 11-Jährige.

Schon etwa zwei Prozent der 5- bis 11-Jährigen in MV immunisiert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine Tabelle mit gemeldeten Impfungen nach Bundesländern und Impfquoten nach Altersgruppen veröffentlicht, die regelmäßig montags bis samstags aktualisiert wird.

Nach Angaben dieses Impfquotenmonitorings, in dem seit dem 21. Dezember 2021 Impfungen der 5- bis 11-Jährigen gesondert ausgewiesen sind, wurden in Mecklenburg-Vorpommern bisher 1529 Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft (Stand: 22.12.2021). Das sind etwa zwei Prozent der 80.000 Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 11 Jahren in MV.

Für einen Impftermin werden Eltern gebeten, sich zunächst an ihren Kinder- und Jugendarzt zu wenden. Außerdem können Kinder ihre Schutzimpfung auch in Impfzentren und bei lokalen Impfaktionen erhalten, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. In Mecklenburg-Vorpommern sind in einer ersten Runde 45.000 Dosen des Kinder-Impfstoffes von Biontech eingeplant.

Von Caroline Bothe