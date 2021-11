Corona-Impfung in Greifswald: Dann sind Termine wieder möglich

Greifswald

Die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald will deutlich mehr Impfungen durchführen. Zu diesem Zweck wurde das Impfzentrum in Greifswald wieder in den vollen Betrieb genommen. Laut dem Impfmanager des Kreises, Dr. Timm Laslo, könnten ab dem 29. November wieder alle fünf Minuten fünf Impfungen verabreicht werden. Bis dahin sei das Impfzentrum auf vollem Betrieb. In den dann fünf Impfstraßen werden unter der Woche wieder an jedem Tag terminierte und nicht terminierte Impfungen vorgenommen. Probleme gab es bisher noch mit der Hotline des Landes.

Mehrere Leser der OSTSEE-ZEITUNG beschwerten sich, weil sie telefonisch keine Termine vereinbaren konnten. Wie der Kreis nun mitteilte, solle diese Funktion für das Impfzentrum Greifswald ab Mittwoch freigeschaltete werden. Dann können die Termine für das Impfzentrum und die neuen Außenstandorte wieder unter der bekannten Telefonnummer 0385 20 27 11 15 vereinbart werden, so Laslo.

Öffnungszeiten Impfzentrum Greifswald Das Impfzentrum in Greifswald wird ab dem kommenden Montag, dem 29. November zusätzliche Öffnungszeiten bekommen: Mit Terminvereinbarung: Montag: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Dienstag: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Mittwoch: 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Samstag und Sonntag: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr Ohne Terminvereinbarung: Donnerstag: 8:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr Freitag: 8:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr

Mehrere Außenstandorte unterstützen Impfzentrum

Zusätzlich zu den zehn mobilen Impfteams und dem Zentrum in Greifswald will der Kreis auch weiter auf ein dezentrales Angebot setzen. An verschiedenen Wochentagen sollen sich die Bürger dann an den jeweiligen Standorten impfen lassen, so Laslo. Aktuell sieht der Plan vor, am Montag in Pasewalk, am Dienstag in Löcknitz und der Stadt Usedom, am Mittwoch in Anklam und Loitz, am Donnerstag wiederum in Anklam und Torgelow und am Freitag erneut auf Usedom, in Bansin Impfungen durchzuführen. An welchen Standorten das genau geschehen soll, wird der Kreis im Laufe der Woche bekannt geben.

Von Philipp Schulz