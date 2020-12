Schwerin

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer starten unmittelbar nach Weihnachten auch in Mecklenburg-Vorpommern die Schutzimpfungen. Die Reihenfolge ist klar festgelegt: Die besonders gefährdete Gruppe der über 80-Jährigen wird zuerst geimpft. Impfteams besuchen daher zunächst die Pflegeheime. Die Antworten zu wichtigen Fragen:

Wann geht es los mit den Impfungen ?

Am 27. Dezember, dem Sonntag nach Weihnachten, sollen die ersten Pflegebedürftigen geimpft werden.

Anzeige

Wo wird geimpft?

In der Anfangsphase kommen mobile Impfteams in die Alten- und Pflegeheime. Viele der Bewohner sind über 80 Jahre alt und leiden unter Vorerkrankungen. Sie gelten bei einer Covid-19-Erkrankung als besonders anfällig für schwere Verläufe und sollen daher zuerst geschützt werden. Landesweit werden 40 Impfteams zum Einsatz kommen.

Mit zunehmender Zahl der bereitgestellten Impfdosen sollen dann auch die zwölf Impfzentren im Land die Arbeit aufnehmen. Mehrere hundert Ärzte und Helfer haben sich für Einsätze dort gemeldet. Zudem werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch Kliniken am Impfprogramm teilnehmen, später nach Möglichkeit auch Hausärzte.

Wer wird geimpft?

Die Impfungen sind freiwillig und jeder, der es will, kann sich impfen lassen. Da der Impfstoff anfangs noch limitiert ist, wurde eine Reihenfolge festgelegt: So werden zunächst Personen geimpft, die älter als 80 Jahre sind, nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) rund 127 000 Menschen im Land.

Auch Pflegekräfte und medizinisches Personal sollen frühzeitig immunisiert werden. Danach sollen, nach Alter und Gesundheitsrisiken gestaffelt, weitere Gruppen angeschrieben werden. Impfwillige können dann Termine vereinbaren. Dazu ist laut Glawe eine Hotline geplant, aber auch über die Notrufnummer 116117 werde Auskunft erteilt.

Wie wird geimpft?

Im Abstand von drei Wochen erhält jeder Patient jeweils eine Dosis in den Oberarm. „Er könnte im Prinzip in jeden Muskel gespritzt werden, aber die Stelle am Arm ist eben gut zugänglich“, sagt der Rostocker Virologie-Professor Andreas Podbielski. Der Wirkstoff bleibt für einige Stunden im Muskel und der Körper hat so Zeit, ihn zu erkennen und darauf zu reagieren. Für die Immunisierung sind zwei Wirkstoffgaben erforderlich.

Ab wann gibt es Massenimpfungen?

In welchem Maße die Impfzentren hochgefahren werden, hängt vor allem von der Menge des bereitgestellten Impfstoffes ab. Nach Angaben von Gesundheitsminister Glawe dauert die Impfung etwa zwei Minuten. Nach diesem Rhythmus sollen dann auch Impftermine vergeben werden. Glawe hofft auf eine große Impfbereitschaft.

Mehr zum Thema: Größte Impfkampagne der Geschichte: Ist MV bis Sommer 2021 gegen Corona durchgeimpft?

Nach seinen Worten könnten bei ausreichendem Impfstoff-Nachschub von Beginn des neuen Jahres an bis zum Sommer so viele Menschen im Nordosten geimpft werden, dass die Herdenimmunität erreicht ist. Dafür ist nach Expertenangaben eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent nötig.

Müssen die Menschen etwas für die Impfung bezahlen?

Nein. Sie soll gratis sein, egal ob und wie jemand versichert ist. Die Kosten für die Impfstoffe übernimmt der Bund. Dafür stehen im Etat 2021 zunächst 2,7 Milliarden Euro bereit. Weitere Kosten tragen Länder und Kommunen.

Werde ich nach der Impfung tatsächlich immun sein?

Eine erste Impfung bringt eine Grundimmunisierung. Wenige Wochen nach der zweite Impfung soll der volle Schutz aufgebaut sein. Den bisherigen Analysen und Tests zufolge schützt das Biontech-Serum wohl mit 95-prozentiger Wirkung vor einer Covid-19-Erkrankung.

Lesen Sie auch: Corona-Test vor Weihnachten in MV: Hier geht es noch und so teuer ist es

Ist mit Nebenwirkungen zu rechnen?

Müdigkeit, Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle - solch übliche Impf-Nebenwirkungen sind möglich. Das geht aus einer jüngst im „ New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie zum Biontech-Präparat hervor. Auch Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen wurden demnach in schwacher oder mäßiger Ausprägung registriert, klangen nach kurzer Zeit aber wieder ab.

Wie viele Impfdosen erhält Mecklenburg-Vorpommern ?

Zum Start der Corona-Schutzimpfungen am Sonntag können knapp 10 000 Menschen geimpft werden. Für Montag werden dann 4875 und für Mittwoch weitere 14 625 Dosen erwartet. Damit könnten bis zum Jahresende landesweit knapp 30 000 Menschen die ersten Impfungen erhalten. Im neuen Jahr sollen dann wöchentlich zunächst knapp 15 000 Impfdosen geliefert werden. Die bereitgestellte Impfstoff-Menge richtet sich nach der Zahl der Einwohner eines Bundeslandes.

Wie geht das logistisch?

Nach der Zulassung durch die Europäische Kommission wird nach Biontech-Angaben der für die Bundesrepublik vorgesehene Impfstoff aus dem Pfizer-Werk im belgischen Puurs nach Deutschland an eine zentrale Anlieferstelle gebracht. Von dort aus geht es weiter zu den Verteilzentren der Bundesländer, in Mecklenburg-Vorpommern ist das Zentrallager in der Nähe von Rostock eingerichtet worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. In speziell entwickelten Versandboxen kann das Präparat bei diesen Temperaturen bis zu 15 Tage transportiert werden. Im Kühlschrank ist dann eine Lagerung für bis zu fünf Tagen möglich.

Wo wird der Impfstoff produziert? Wie lange dauert das?

Biontech will mit seinem US-Partner noch in diesem Jahr weltweit 50 Millionen Dosen liefern. 2021 sollen dann bis zu 1,3 Milliarden hergestellt werden – etwa in Mainz, Idar-Oberstein und Marburg. Dann wird dem Unternehmen zufolge das Ausgangsmaterial zu Pfizer nach Belgien gebracht, wo das Präparat weiterverarbeitet, abgefüllt und etikettiert wird. Die Herstellung des Impfstoffs dauere eine Woche, heißt es vom Unternehmen. Qualitätskontrolle und Freigabe benötigten dann weitere drei Wochen.

Was ist mit den anderen Impfstoffen ?

Über das Präparat von Moderna will die Europäische Zulassungsstelle EMA bis zum 6. Januar entscheiden. Neben den 300 Millionen Biontech-Dosen hat sich die EU auch 160 Millionen von Moderna gesichert. Bei Astrazeneca (400 Millionen Dosen) und Janssen Pharmaceutica (Dosen für 400 Mio. Menschen) hat die EMA ihre Prüfungen begonnen.

Daneben hat die EU-Kommission Verträge mit Sanofi-GSK (300 Mio. Dosen) und Curevac (405 Mio.); mit Novavax (200 Mio.) ist Brüssel in Gesprächen. Die Impfstoffe werden unter den Mitgliedsstaaten nach Bevölkerungsanteil verteilt.

Wie viele Menschen wollen sich überhaupt impfen lassen?

Regelmäßige Umfragen der Universität Erfurt zeigen: Die Bereitschaft dazu ist in Deutschland in den vergangenen Monaten stetig gesunken. Mitte April zeigten sich noch 79 Prozent der Befragten (eher) bereit, sich quasi unmittelbar impfen zu lassen, sobald die Möglichkeit besteht. Mitte Dezember waren es nur noch 48 Prozent.

Von dpa