MV ist wieder spitze: Der Nordosten liegt bei der Corona-Impfung bundesweit wieder vorne. Mehr als 35 Prozent aller Menschen im Land haben bereits den ersten Piks gegen das Virus erhalten. Nur im kleinen Saarland ist die Quote noch höher. Nun hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein neues Ziel vorgegeben: Bis spätestens 20. Juni soll die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger geimpft sein.

Doch wie das klappen soll, darum droht Streit. Denn die Kassenärztliche Vereinigung (KVMV) im Land fordert, dass Schwesig die Impfzentren schließen soll. Impfungen soll es nur noch bei den Praxen vor Ort geben. Denn die seien deutlich schneller als die Impfzentren. Und: Die Kassenärzte wollen, dass schon jetzt sämtliche Priorisierungen aufgehoben werden. „Nur so erreichen wir schnell das Ziel der Herdenimmunität“, sagt der KVMV-Vorsitzende Torsten Lange.

Corona-Impfungen in MV nur noch bei Hausärzten?

Erst seit Anfang April dürfen auch die niedergelassenen Mediziner in MV impfen – und seitdem steigt die Impfquote im Land sichtlich: In nicht mal sechs Wochen haben die Kassenärzte mehr als 200 000 Menschen geimpft. Zum Vergleich: In den Impfzentren wurden in 20 Wochen 370 000 Menschen „gepikst“.

„Wir haben Schwung in die stockende Impfkampagne gebracht”, sagt Torsten Lange, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. Und dieser Schwung dürfe nicht verloren gehen: Deshalb sollen sämtliche Impfdosen für MV künftig in die Praxen gehen - und starre Vorgaben, wer wann geimpft werden darf, wegfallen: Denn die Priorisierung und die aufwendige Terminvergabe über das Land koste „wertvolle Zeit, die für Impfungen genutzt werden sollte“, so Lange.

Priorisierungen aufheben: Auch Reisinger für Impfungen für alle

„Jetzt ist ein Umdenken gefragt. Die niedergelassenen Ärzte sollten die Möglichkeit haben, in den Praxen allen impfwilligen Patienten eine Impfung verabreichen zu können. Dazu muss die Priorisierung aufgehoben werden“, fordert der Allgemeinmediziner.

Lange steht mit dieser Forderung nicht allein dar: Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Uni Rostock und Corona-Experte des Landes, hatte sich schon Mitte April dafür ausgesprochen, den Impfstoff für alle freizugeben. Großbritannien zum Beispiel habe großen Erfolg damit, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen mindestens ein Mal zu impfen. In MV sind bisher nur die Vakzine von Astrazeneca und Johnson & Johnson für alle freigegeben.

Schwesig: Noch immer nicht genügend Impfstoff

Auch Ministerpräsidentin Schwesig macht Druck: „Sobald wir eine Impfquote über 50 Prozent erreichen, hat das erhebliche Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Unsere Ärzte und unsere Impfzentren könnten ruck-zuck diese Marke erreichen – aber uns fehlt der Impfstoff. Wir werden die 50 Prozent leider erst zum 20. Juni erreichen“, sagte die Regierungschefin jüngst im Anschluss an eine Kabinettssitzung.

Schwesig erneuerte ihre Kritik an der verspäteten Bestellung von Impfstoffen durch Bund und Länder: In der kommenden Woche soll MV nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums lediglich 46 050 Impfdosen für die Impfzentren erhalten, in der Woche darauf immerhin 48 300 Dosen. Zu wenig, meint Schwesig.

Glawe hält an Impfzentren fest

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will die Prioritäten noch nicht aufheben – und auch die Impfzentren nicht aufgeben: „Die Impfzentren sind von Anfang an ein elementarer Baustein der Impfkampagne. Die momentane Aufteilung in Impfzentren und Hausärzte führt dazu, dass eine maximale Anzahl an Personen erreicht werden kann.“

Und zu den Prioritäten sagt Glawe: „Der Bund hat angekündigt, dass die Priorisierung ab Juni fallen könnten.“ Vorerst aber „Jetzt wird es einen geregelten Gang gehen: Ab Mittwoch kann jeder der Prioritätengruppe 3 seinen Impftermin buchen”, sagt Minister Harry Glawe. Zur Gruppe 3 gehören alle Bürger älter als 60 Jahre sowie Mitarbeiter aus System-relevanten Berufen – zum Beispiel auch aus dem Einzelhandel, der Energie- und der Wasserversorgung.

Von Andreas Meyer