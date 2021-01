Corona-Impfung in MV: Bislang 11 500 Menschen geimpft

Schwerin

In MV sind am Montag die Corona-Schutzimpfungen wieder aufgenommen worden. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Schwerin sagte, besuchten mobile Impfteams erneut Seniorenheime, um dort Bewohnern und Pflegepersonal die erste von zwei Impfungen zu verabreichen. Zudem würden in Krankenhäusern weiter Mitarbeiter in sensiblen Bereichen wie Notaufnahmen und Intensivstationen geimpft. Bis zum Wochenende hätten landesweit 11 500 Menschen die Schutzimpfung erhalten.

Zu den bislang gelieferten knapp 30 000 Impfdosen erwartet Mecklenburg-Vorpommern für diese Woche weitere 15 000. Der Nachschub sei für diesen Freitag angekündigt, sagte die Ministeriumssprecherin. Da eine Reserve für die erforderliche Folgeimpfung nach drei Wochen gebildet werde, komme nicht der gesamte Impfstoff auch sofort zum Einsatz. In den landesweit zwölf Impfzentren solle - abhängig von der Menge des bereitstehenden Impfstoffs - schrittweise Mitte Januar mit den Impfungen begonnen werden. Dafür würden Termine vergeben.

Unterdessen mehrt sich die Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und der EU-Kommission: Der Vorwurf lautet, sie hätten im Sommer zu wenig Impfstoff geordert. Der Mainzer Hersteller Biontech hatte am Freitag erklärt, mehr Corona-Impfstoff als bisher geplant an die EU liefern zu wollen.

