Corona-Impfung in MV: Läuft das Leben im März schon wieder normal?

Die Corona-Impfung könnte in MV schon in drei Monaten spürbare Erleichterungen für jedermann bringen. Diese optimistische Einschätzung äußert Professor Emil Reisinger, Chef-Virologe und Dekan der Rostocker Unimedizin. „Wenn es mit den Impfungen schnell weitergeht, könnten wir bis dahin alle Menschen über 60 Jahre geimpft haben.“ Das bedeute dann eine erhebliche Entlastung des Gesundheitssystems, deutlich weniger Todesopfer und damit die Chance auf weitere Lockerungen. „Über diese muss allerdings die Politik entscheiden“, so Reisinger.

In MV sind nach Angaben des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung rund 550 000 Einwohner älter als 60. „Das Durchschnittsalter der Patienten auf den Intensivstationen liegt bei 67“, so Reisinger. Daraus ergebe sich schon rein rechnerisch, dass die Belegung deutlich sinken werde, wenn diese Altersgruppe nicht mehr schwer an Corona erkranken kann. Laut den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) gehört die Gruppe der 60- bis 64-Jährigen zur fünften und vorletzten Stufe in der Impf-Reihenfolge.

„Mit jedem Geimpften steigt die Teil-Herdenimmunität“

Ob auch eine sogenannte Herdenimmunität erreicht wäre, wenn die Älteren geimpft sind, ist laut Reisinger schwer zu sagen. Die Wissenschaft diskutiert derzeit darüber, ab welchem Prozentsatz an Geimpften auch alle anderen geschützt wären, weil sich das Virus dann nicht mehr so gut verbreiten könnte. „Es gibt keine klare Grenze“, betont Reisinger. „Aber mit jedem Geimpften steigt die Teil-Herdenimmunität.“

Er gehe davon aus, dass ein Wert von 60 Prozent so viel Schutz biete, dass sich das Leben völlig normalisieren könne. „Es wird dann zwar noch einzelne Corona-Fälle geben, aber das gilt auch für alle anderen Krankheiten“, so der Experte.

In MV gehen die ersten Impfstoff-Chargen schon zur Neige

Zu welchem Zeitpunkt dieser Prozentsatz erreicht werden kann, darauf wollte sich Reisinger nicht festlegen. „Das hängt auch von der Verfügbarkeit der Impfstoffe und von der Impfbereitschaft ab.“ Reisinger zeigte sich optimistisch, dass sich immer mehr Menschen impfen lassen werden, wenn sich herumspreche, dass sie gut verträglich sind. Beim Impfstoff gibt es allerdings noch viel zu tun: In MV geht teilweise die erste Charge schon zur Neige, etwa im Kreis Vorpommern-Rügen.

Nicht ganz so zuversichtlich wie Reisinger zeigt sich der Greifswalder Bio-Informatiker Professor Lars Kaderali, der regelmäßig Prognosen zur Entwicklung der Corona-Zahlen in MV erstellt. „Wenn es bei den bis Ende März angekündigten zehn bis zwölf Millionen Impfdosen bleibt, sind wir noch weit von einer Herdenimmunität entfernt und werden auch nur etwa die Hälfte der Risikogruppe geimpft haben.“ Daher rechne er nicht damit, dass es im März schon große Lockerungen geben werde.

Nächsten Monate könnten noch einmal hart werden

Allerdings könnte es mit der Zulassung weiterer Impfstoffe in den nächsten Wochen und Monaten doch schneller gehen: „Dann könnten wir im Frühling – unterstützt durch die Saisonalität des Virus – wieder zu einer halbwegs normalen Situation zurückkommen, ähnlich wie nach dem Lockdown im letzten Frühling.“ Er fürchte aber, die nächsten Monate könnten trotz der anlaufenden Impfungen noch einmal hart werden.

„Ich habe allerdings die Hoffnung, dass wir im Sommer wieder auf dem Weg zur Normalität sind und wir bis Spätsommer durch die Impfungen eine Herdenimmunität erreicht haben“, sagt Kaderali. Im Herbst 2021 könnte dann Corona schon kein Thema mehr sein.

