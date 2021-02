Schwerin

Die Zahl der Menschen mit einer Zweitimpfung gegen Covid-19 ist nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf 21 115 gestiegen. Das entspreche 1,3 Prozent aller Einwohner des Landes, wie das Lagus am Montag mitteilte. Die Zahl der Erstgeimpften lag demnach bei 61 425 (rund 3,8 Prozent).

Laut den Daten sind am Freitag knapp 2000 Dosen geimpft worden. Insgesamt seien es seit Ende Dezember 82 540. Bei der Quote der Zweitgeimpften liegt MV den Daten zufolge im Vergleich aller Bundesländer auf Platz eins. Bei den Erstgeimpften führt demnach Bayern mit einer Quote von 1,5.

Von dpa