Rostock

Jeder Zweite in MV will sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Barmer-Krankenkasse. Die Impfbereitschaft liegt demnach im Nordosten mit 51 Prozent geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt (53 Prozent). Personen mit Kindern aus MV bejahten dies zu 42 Prozent, fast ebenso viele vertrauen darauf, dass der Impfstoff sicher ist (43 Prozent).

Ältere sind laut der Umfrage offener für die Immunisierung per Spritze. Bei den Über-60-Jährigen wollen sich zwei Drittel impfen lassen, bei den 16- bis 39-Jährige sind sich gerade einmal ein Viertel sicher. Etwa jeder Fünfte (22 Prozent) lehnt eine Corona-Impfung grundsätzlich ab. Häufigste Ablehnungsgründe sind Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe und Angst vor Nebenwirkungen.

Gewaltige Aufgabe für die Landkreise

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Aufbau der insgesamt zwölf Impfzentren in MV an. In Greifswald soll das Zentrum nach Angaben des Landkreises von der Uni-Klinik betrieben werden. „Für die Standorte Anklam und Pasewalk setzen wir auf die Hilfe der Bundeswehr“, sagt Achim Froitzheim. „Es ist eine Mammutaufgabe“, erklärt der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Noch seien viele Fragen offen.

Am Mittwoch soll eine Projektgruppe im Schweriner Gesundheitsministerium den weiteren Ablauf beraten. Mit am Tisch sitzen dabei Vertreter der Bundeswehr. Man stehe grundsätzlich bereit, sagte ein Sprecher des Landeskommandos, das die 11 000 in MV stationierten Soldaten vertritt. Standortnähe ist nicht das entscheidende Kriterium. Nach OZ-Informationen ist etwa geplant, dass Soldaten der Marinetechnik-Schule Parow nicht im benachbarten Stralsund, sondern im 150 Kilometer entfernten Pasewalk aushelfen.

Von Gerald Kleine Wördemann