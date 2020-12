Rostock

Mit Senioren in Heimen und besonders gefährdetem medizinischen Personal werden seit Sonntag die ersten Personengruppen in MV gegen Corona geimpft. Doch wie sieht es mit dem Rest der Bevölkerung aus? Wer ist als Nächstes dran, wie läuft die Impfung ab?

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Anzeige

Ab wann werden die über 80-Jährigen gegen Corona geimpft, die nicht in den Heimen MVs leben?

Sie werden im Januar angeschrieben, dann können sie einen Termin zum nächstmöglichen Zeitpunkt im zuständigen Impfzentrum vereinbaren. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, das hängt von der Lieferung des benötigten Impfstoffs ab.

Wann sind die anderen Bevölkerungsgruppen in MV mit der Corona-Impfung dran?

Bei der Impfreihenfolge orientiert sich MV an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese teilt die Bevölkerung in sechs Stufen ein. Nach den über 80-Jährigen kommen auf Stufe zwei die Senioren zwischen 75 und 79 sowie gefährdetes medizinisches Personal. Zu dieser Gruppe gehören auch Demenzkranke in Heimen. Patienten mit schweren Vorerkrankungen folgen auf Stufe drei, Lehrer und Erzieher auf Stufe vier, Mitarbeiter im Einzelhandel auf Stufe fünf. Auf Stufe sechs sind schließlich alle unter 60 Jahren.

Lesen Sie auch:

Wie wird die Auswahl getroffen, wer innerhalb einer Stufe wann gegen Corona geimpft wird?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Nachdem die Anschreiben versandt wurden, können die Termine direkt vereinbart werden. Von diesen Terminvereinbarungen hängt die Reihenfolge der Impfungen ab. Es soll aber kein „Windhund-Prinzip“ geben: Der Erste, der sich meldet, wird nicht automatisch als Erster geimpft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie werden Risikogruppen in MV informiert, wann sie mit der Corona-Impfung dran sind?

Patienten mit Vorerkrankungen, wie Krebs, Diabetes oder schwerem Übergewicht, gehören zu den Stufen drei und vier. Sie werden über ihre behandelnden Ärzte in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung informiert.

Ihre Meinung ist gefragt: Sollte der Lockdown in MV verlängert werden?

Sind die Informationen im Anschreiben zur Corona-Impfung einfach lesbar?

Die Informationen sollen einfach lesbar sein, es soll keinen QR-Code geben, wie es in anderen Bundesländern im Gespräch ist. Stattdessen wird in MV eine Rufnummer vermerkt, unter der ein Impftermin vereinbart werden kann.

Gibt es die Möglichkeit, sich zu Hause gegen Corona impfen zu lassen?

Derzeit werden die mobilen Teams noch in den Alten- und Pflegeheimen benötigt. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt regionale Lösungen geben wird, wie beispielsweise Impfbusse, ist noch nicht abschließend diskutiert. Das entscheiden die Landkreise.

Von Axel Büssem