Corona-Impfung nach Weihnachten: In Greifswald ohne Termin möglich

Greifswald

Auch nach dem Weihnachtsfest gibt es keine Pause bei den Corona-Impfungen. Egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung, die geforderte Eile soll auch im Kreis umgesetzt werden. Während fast alle Impfangebote wieder über Termine koordiniert werden, wird es am 27. Dezember noch einmal einen Tag geben, an dem zumindest eine Praxis die Impfung ohne vorherige Absprache anbietet: Die HNO- Praxis von Dr. Petschaelis – Hofer bietet das „offene Impfen“ mit Biontech zwischen 14 und 19 Uhr an.

Die Praxis befindet sich in der Wiesenstraße 24. Impfwillige werden nur gebeten die Versichertenkarte, einen Personalausweis und einen Impfpass mitzubringen – damit die Abläufe reibungslos funktionieren. Von der Impfung ausgenommen sind nur Kinder unter 12 Jahren.

Weiter Impftermine im ganzen Kreis

Auch der Landkreis bietet weiter zahlreiche Impftermine an. Freie Kapazitäten sind seit neustem in dem Online-Portal „Smartimer“ zu finden. Unter www.smartimer.de werden vor allem auch freie Zeiten für Impfungen gelistet, die kurzfristig freigeworden sind.

Nicht nur die Termine, sondern auch welcher Impfstoff verteilt wird, ist über das Online-Portal ersichtlich. Zudem gilt es nicht nur für das Impfzentrum in Greifswald, sondern auch die zahlreichen Außenstellen in Anklam, Pasewalk, Torgelow, Löcknitz, Bansin, Stadt Usedom und im Marktkauf Neuenkirchen werden bei Verfügbarkeit kurzfristig freie Termine angeboten.

Das sind die Termine für die Tage zwischen Weihnachten und Silverster, an denen noch im Kreis geimpft wird:

27. Dezember im Kulturforum Historisches U

An der Kürassierkaserne 9, Pasewalk

10-17 Uhr, Moderna/BioNTech

Nur mit Termin

28. Dezember im Bürgerhaus „Alte Schule“

Marktstraße 4, 17321 Löcknitz

10-17 Uhr, Moderna/BioNTech

Nur mit Termin

29. Dezember im Volkshaus Anklam

Baustraße 48/49, 17389 Anklam

10-17 Uhr, Moderna/BioNTech, Johnson&Johnson

ohne Termin

30. Dezember in der Ostseetherme Heringsdorf

Lindenstraße 60, 17419 Seebad Heringsdorf

10-14 Uhr, Moderna/BioNTech, Johnson&Johnson

ohne Termin

Impfzentrum Greifswald

Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald

Montag, Dienstag und Mittwoch: 8-13 Uhr und 14-18:30 Uhr

Nur mit Termin

Donnerstag und Freitag: 8-12:30 Uhr und 14-18:30 Uhr

Mit und ohne Termin

Sonderöffnungszeiten:

Am 30. Dezember schließst das Zentrum bereits um 14 Uhr. Am 24., 25., 26. und dem 31. Dezember sowie am 1. und 2. Januar bleibt das Impfzentrum Greifswald geschlossen.

Von Philipp Schulz