Corona-Impfungen bei Jugendlichen: Warum hinkt MV so deutlich hinterher?

Rostock

Die Jugend im Nordosten ist zögerlich, wenn es um das Impfen geht. Gerade einmal 36,4 Prozent der jungen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren sind im Land vollständig geimpft. Im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein sind es schon 63 Prozent, in Niedersachsen, Bremen und Hamburg jeweils über 50 Prozent. Ärzte und Schulen wollen aber nicht auf Pflicht setzen.

Dr. Andreas Michel, Kinderarzt in Greifswald und Berufsverbandschef der Kinder- und Jugendärzte in MV, will sich zu Spekulationen dazu, warum die Impfquote unter den Zwölf- bis 17-Jährigen im Nordosten vergleichsweise niedrig ist, nicht hinreißen lassen. Er sagt: „Ich weiß nicht, warum viele noch zögerlich sind. Aber eine allgemeine Unsicherheit verführt eher dazu, etwas abzulehnen oder zumindest aufzuschieben.“ Es gebe aber eine eindeutige Empfehlung der Ständigen Impfkommission, „weil auch Kinder und Jugendliche schwere Verläufe erleiden können“, so Michel weiter. Generell sagt er: „Wir wollen eine Impfpflicht für über 18-Jährige, nicht für Kinder.“

Schülerin aus Rostock: Wollte unbedingt geimpft werden

Von Unsicherheit spricht auch eine 16-Jährige Schülerin der Don-Bosco-Schule in Rostock. Ein Problem könnte aus ihrer Sicht sein, dass viele Eltern die Impfung für ihre Kinder nicht oder noch nicht wollen. „Selbst kann man es dann ja auch nicht entscheiden und muss auf seine Eltern hören“, sagt sie der OZ. Sie selbst ist bereits einmal geimpft und berichtet: „Ich selbst habe mich bei meiner Kinderärztin informiert. Ich habe auch viel mit meiner Mama darüber geredet, weil ich unbedingt geimpft werden wollte.“ Sie fühle sich gut aufgeklärt, weil sie viel darüber gesprochen habe.

„In meiner Klasse sind fast alle durchgeimpft“, sagt sie. Sie selbst ist auch sportlich sehr engagiert. In diesem Umfeld sehe es anders aus als in der Klasse. „Dort gab es eher Unsicherheiten, warum man sich impfen lassen sollte. Ich weiß von einigen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst davor haben oder sie oder die Eltern es einfach nicht wollen.“

Bildungsministerin: Kein Ort so sicher wie Schulen

Für Freunde und Mitschüler hat sie eine Botschaft: „Ich würde mich als Jugendlicher auf jeden Fall impfen lassen, weil es zum Schutz vor einer sehr gefährlichen Krankheit führt. Ich habe auch meine Mama überzeugen müssen.“ Wer die Impfung unbedingt möchte, sollte nicht locker lassen, mit seinen Eltern darüber reden und sich informieren.

„Ich weiß nicht, warum viele noch zögerlich sind. Aber eine allgemeine Unsicherheit verführt eher dazu, etwas abzulehnen oder zumindest aufzuschieben.“ Andreas Michel, Vorsitzender Landesverband der Kinder- und Jugendärzte. Quelle: Christopher Gottschalk

„Kein Ort ist so sicher wie die Schulen. Es ist bewiesen, dass die Infektionsrate in der Häuslichkeit vier bis sechs Mal höher ist als in der Schule. Die Schulen bleiben deshalb geöffnet.“ Das twitterte Bildungsministerin Simone Oldenburg vor knapp zwei Wochen. Doch wären die Schulen mit mehr geimpften Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren nicht noch sicherer? Eine Anfrage dazu, wie die Impfstrategie für diese Altersgruppe aussieht, ließ das Bildungsministerium offen.

Schulleiter: Weniger Appelle, sondern Angebote

Dabei helfen, mehr Kinder und Jugendliche zu impfen, möchte auch Gert Mengel, Schulleiter der Don-Bosco-Schule in Rostock. Er sagt aber: „Wir sollten als Schule weniger auf Appelle setzen, sondern auf Angebote. Menschen kann man nur durch Angebote überzeugen. Da brauchen wir Geduld und keine Pflicht.“ Er setze auf Überzeugung und nicht auf Belehrungen.

„Ich würde auf 2A setzen – Aufklärung plus Angebote. Das kann eine Schule leisten. Alles andere sind politische Aufgaben und die sind nicht unser Feld.“ Gert Mengel, Schulleiter der Don-Bosco-Schule in Rostock. Quelle: Moritz Naumann

„Ich würde auf 2A setzen – Aufklärung plus Angebote. Das kann eine Schule leisten. Alles andere sind politische Aufgaben und die sind nicht unser Feld“, so der Schulleiter. Jeder könne durch vorbildliches Handeln vorangehen. „Wichtig ist, dass man weiterhin einander zuhört, die Gesellschaft nicht weiter auseinander driftet.“ Das sei eine wichtige Voraussetzung, auch für ein friedliches Weihnachtsfest.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) kündigte in dieser Woche im OZ-live-Interview bereits an, die Ausnahmeregelungen für Kinder und Jugendliche bis 30. April zu verlängern. Heißt: Sie brauchen – obwohl sie sich seit August impfen lassen könnten – bis zum Frühjahr bei 2G-Veranstaltungen keinen Impfnachweis. „Dennoch möchte ich die Eltern von Jugendlichen bitten, sich über eine Impfung zu informieren“, erklärte die Ministerin.

Von Michaela Krohn