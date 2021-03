Berlin/Schwerin

Beim Bund-Länder-Corona-Gipfel am Mittwoch ist Berichten zufolge entschieden worden, dass Hausärzte noch vor Ostern damit beginnen können, gegen Corona zu impfen. Damit wären Impfwillige nicht mehr alleine auf Impfzentren und mobile Teams angewiesen. Das begrüßt der Vorsitzende des Hausärzteverbands MV, Stefan Zutz: „Damit würde die Impfkapazität im Land immens anwachsen.“

Die Hausärzte seien auch für diese Aufgabe bereit, versichert Zutz: „Bei einer Umfrage unter Kollegen im Landkreis Rostock haben innerhalb kürzester Zeit 40 Praxen erklärt, dass sie bereit wären, zu impfen.“ Damit könne rasch ein flächendeckendes Netz aufgebaut werden, ist Zutz überzeugt.

Der laufende Pilotversuch in Nordwestmecklenburg, an dem sich bereits zehn Praxen an der Impfkampagne beteiligen, sei sehr vielversprechend. „Mehr als 1000 Menschen wurden dabei geimpft und es gab keinerlei Komplikationen“, so der Verbandsvorsitzende.

Von Axel Büssem