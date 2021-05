Ein Piks in den Kinderarm und das war’s? Für viele Eltern geht diese Rechnung in der Pandemie so leicht nicht auf. Auch wenn Corona-Impfstoffe für die Jüngsten zugelassen werden sollten, sprechen viele Gründe gegen die Impfung von Minderjährigen, meint OZ-Redakteurin Simone Hamann.