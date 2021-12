Rostock

Jetzt können auch die Jüngsten geschützt werden: Am Mittwoch startet Mecklenburg-Vorpommern mit der Impf-Kampagne für die Jüngsten, für die Fünf- bis Elfjährigen. Und das gleich in großem Stil: 45 000 Impfdosen bekommt das Land gleich zum Start geliefert. Das reicht – rein rechnerisch –, um mehr als die Hälfte der Kinder zumindest ein Mal zu impfen.

Doch: Längst nicht überall wird der Piks für die Kinder angeboten. In Wismar zum Beispiel wollen nach OZ-Informationen alle niedergelassenen Kinderärzte noch abwarten. Denn der Impfstoff ist zwar für alle Kinder ab fünf Jahren zugelassen, eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es bisher aber nur für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen. Auch im Landkreis Rostock machen zum Auftakt nur einzelne Praxen mit.

Das sagen Kinderärzte und das Land

Andreas Michel, Kinderarzt aus Greifswald und Chef des Landesverband der Kinder- und Jugendmediziner (BVKJ), hingegen will gleich am Donnerstag loslegen: „Ich impfe jedes Kind, wenn die Eltern dies ausdrücklich wünschen“, sagt er. Bei gesunden Fünf- und Sechsjährigen würde er als Mediziner von der Impfung zum jetzigen Zeitpunkt abraten. „In dieser Altersklasse haben wir selbst bei einer Infektion fast keine schweren Verläufe. Aber das müssen am Ende die Eltern für sich und ihre Kinder entscheiden.“ Michel sagt aber auch: Je älter die Kinder desto sinnvoller die Impfung. Allein Michel hat zum Auftakt bereits 100 Anmeldungen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch er weiß, dass in Nordwestmecklenburg zunächst kaum Kinderärzte mitmachen – und hat dafür ein Stück weit Verständnis: „Die Praxen arbeiten alle am Anschlag und die Stiko empfiehlt das Impfen zunächst nur sehr zurückhaltend.“ Eine klare Linie sehe anders aus. „Impfstoff für Kinder haben wir genug. Im Januar kommt die nächste Lieferung“, so Michel.

Rostocks Uni impft auch Kinder

Primär sollen die niedergelassenen Praxen das Impfen übernehmen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. „Kinderärzte kennen die Kinder und deren Eltern am besten“, so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Aber, da nicht alle Kinderärzte impfen, müssen die Landkreise ran: „Es wird spezielle Angebote für das Kinder-Impfen in den Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte geben, insbesondere für die Fälle, in denen der Kinderarzt nicht impft oder kein Kinderarzt zur Verfügung steht. Auch Sonderimpfaktionen wie Aktionsimpftage für Familien sind in der Planung“, sagt Drese.

Kommentar: Corona-Impfungen für Kinder: Was für den Piks bei den Kleinen spricht

In Rostock zum Beispiel beteiligt sich die Universitätsmedizin am Kinder-Impfen. Auch dort soll es am Donnerstag losgehen (Termine unter 0381/49 47 024). „Unsere Kinderärzte sagen uns, dass es wichtig ist, auch die Jüngsten zu schützen – damit sie weiterhin am Leben, an Schule, Sport und Kultur teilnehmen können. Wir haben in den jüngsten Altersgruppen derzeit die höchsten Inzidenzen. Das Impfen kann helfen, dies zu durchbrechen“, so Prof. Dr. Emil Reisinger, der Corona-Experte der Uni-Klinik. Allein in der Hansestadt leben 10 000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.

So gibt es Termine und das ist zu beachten

In der Regel müssen Eltern mit ihren Kinderärzten einen Termin abmachen. Für die Kinder-Impftage in den Zentren sollen die Termine bald über die Impf-Hotline des Landes buchbar sein. In Schwerin soll das bereits in dieser Woche möglich sein. Auch im Internet sollen dann unter www.mv-corona.de/impfaktion Termine einsehbar sein.

Wie bei Erwachsenen brauchen auch Kinder zwei Impfungen, um vorerst als vollständig geimpft zu gelten. „Die Impfungen sollen mit zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgen. Die Dosierung ist aber geringer als bei Erwachsenen“, so das Gesundheitsministerium. Verimpft wird ein angepasstes Vakzin von Biontech. Sobald die „Kleinen“ zwei Mal geimpft sind, entfällt auch für sie die Testpflicht in den Schulen. Die zwei bis drei Mal wöchentlich vorgesehenen Tests sind dann freiwillig.

Kein 2G für Minderjährige

Gute Nachrichten auch für alle 12- bis 18-Jährigen: Während in Niedersachsen ab 2022 2G auch für Minderjährige gelten soll, will MV an der Ausnahmeregelung festhalten. Ministerin Drese: „Wir wollen ein hartes Ende der Ausnahmeregelungen verhindern und den Jugendlichen noch Zeit einräumen, sich impfen zu lassen.“

Von Andreas Meyer