Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren: Das sollten Sie wissen

Rostock

Nachdem sich die Ständige Impfkommission (Stiko) am Montag für Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen hat, zeigte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erfreut. „Für die Eltern und ihre Kinder ist wichtig, dass es eine eindeutige Empfehlung gibt“, sagte sie. Alle, die wollten, könnten sich jetzt auch zügig impfen lassen. Die Impfung bleibe „selbstverständlich freiwillig“.

Auch für Dr. Andreas Michel vom Verband der Kinder- und Jugendärzte ist die Stiko-Entscheidung ein positives Signal: „Sie kommt zur richtigen Zeit, weil die Delta-Welle vor der Tür steht. Wir als Kinderärzte, aber auch viele Eltern vertrauen auf das Urteil der Stiko. Das erleichtert uns die Beratungsarbeit“, so Michel. In den nächsten Wochen erwarte er eine Zunahme der Impfungen.

Was Betroffene dazu wissen müssen, beantwortet die OZ.

Wo können sich Jugendliche impfen lassen?

In Mecklenburg-Vorpommern werden Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bei Haus- und Kinderärzten sowie im Impfzentrum in Schwerin durchgeführt, wo Jugendliche am kommenden Mittwoch und Donnerstag nach der Schule ohne Anmeldung ihre Impfung erhalten. Ab Dienstag sind zudem mobile Impfteams an Schulen im ganzen Land im Einsatz. Deren Angebot richtet sich zunächst nur an Schüler ab 16 Jahren.

Welche Voraussetzungen gelten beim Impfen?

Voraussetzung ist ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Für das Impfzentrum Schwerin gilt: Bei Schülern zwischen 12 und 15 Jahren ist die Begleitung eines Sorgeberechtigten erforderlich. Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren benötigen im Impfzentrum sowie an den Schulen die schriftliche Zustimmung der Eltern. Bei den Kinderärzten sei eine Einverständniserklärung der Eltern ab 16 Jahren hingegen nicht immer nötig. „Wir empfehlen aber, dass die Eltern mitkommen, um Fragen gemeinsam zu klären“, sagt Michel.

Wie schnell bekomme ich einen Termin?

In vielen Praxen sei ein Termin relativ kurzfristig in dieser oder nächster Woche zu bekommen, spätestens innerhalb der nächsten vier Wochen, schätzt Michel ein. Impfstoff sei ausreichend vorhanden.

Welcher Impfstoff steht zur Verfügung?

In den Praxen wird laut Michel zurzeit ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. Zugelassen für die Altersstufe ist ebenfalls der Impfstoff Moderna. Davon stehen im Impfzentrum Schwerin am Mittwoch und Donnerstag 600 Dosen für die Jugendlichen zur Verfügung.

Welches Risiko besteht?

Die Impfung sei gut verträglich und habe nur selten Nebenwirkungen, sagt Michel. „Das Risiko einer Herzmuskelentzündung ist sechs bis siebenmal häufiger, wenn man die Erkrankung durchmacht, als wenn man die Impfung bekommt. Beides ist extrem selten“, betont der Mediziner.

Anhand der vorliegenden Daten des amerikanischen Impfprogramms mit nahezu zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen sei das Impfrisiko relativ gut kalkulierbar, sagt auch der Rostocker Infektionsmediziner Prof. Dr. Emil Reisinger. „Es ist durchaus vertretbar, diese Impfung zu empfehlen.“

Von Stefanie Büssing