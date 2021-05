Rostock

In knapp vier Wochen beginnen in MV die Sommerferien und zumindest ein Teil der 152 000 Schüler im Land soll dann bereits gegen das Coronavirus geimpft sein: Nach OZ-Informationen will die Landesregierung noch vor den Ferien mit einer groß angelegten Impfkampagne für Schüler zwischen 12 und 18 Jahren starten. Denn ab Juni haben die Jüngsten beim Impfen Priorität.

Am Donnerstag wollen Bund und Länder bei einem Impfgipfel über den Schutz der Schulkinder in der Pandemie beraten. Biontech hat für sein Vakzin bereits die Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Und: Bei der Verteilung des Impfstoffs für Schüler sollen die Nordländer bevorzugt werden – weil die Ferien dort so früh starten.

Große Kampagne ab 2. August

Aus der Landesregierung heißt es, dass rund 93 000 Kinder und Jugendliche landesweit für eine Impfung in Frage kämen. Für fast 65 000 davon soll bis Ende August Impfstoff bereitgestellt werden – zumindest für den ersten Pieks. Sobald die Zulassung des Vakzins durch die europäische Arzneimittelbehörde vorliegt, könne es losgehen, heißt es aus Schwerin.

So richtig Fahrt aufnehmen soll das Impfen an den Schulen dann ab dem 2. August, dem ersten Schultag nach den Ferien. Ob dann mobile Teams in den Schulen impfen, ob es klassenweise in die Impfzentren geht – noch offen. Alle Eltern, deren Kinder für eine Impfung in Frage kommen, sollen in den kommenden Tagen Post aus dem Bildungsministerium erhalten.

OZ-Umfrage: Würden Sie Ihr Kind gegen Corona impfen lassen?

„Natürlich ist die Impfung auch für die Kinder ab 12 Jahren freiwillig“, versichert Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Aber sie sagt auch: „Das Impfen ist der Weg, der die Schulen in MV wieder in einen normalen Schulalltag zurückführt. Wir setzen alles daran, dass die Kinder und Jugendlichen im nächsten Schuljahr wieder normal in die Schule gehen können.”

Eltern zurückhaltend, Schüler dafür

Doch der Plan ist nicht unumstritten – unter anderem, weil es noch keine Langzeitstudien zu den Impfstoffen und ihre Wirkung bei Heranwachsenden gibt. Der Landeselternrat sagt deshalb nur: „Ob ein Kind geimpft wird oder nicht – das muss jede Familie für sich selbst entscheiden“, so der Vorsitzende Kay Czerwinski. „Es darf auf keinen Fall so weit kommen, dass Kinder, die nicht geimpft sind, vom Unterricht ausgeschlossen werden.“ Czerwinski sagt auch: „Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist für Schulkinder nachweislich sehr gering.“

Der Landesschülerrat begrüßt die Impfkampagne an Schulen ausdrücklich: „Wir sind es, denen das Recht auf ordentliche Bildung über Monate genommen wurde”, kritisiert Anton Fischer, Vorsitzender des Landesschülerrates. Mit den Impfungen soll zumindest im neuen Schuljahr mehr „Normalität“ beim Lernen sichergestellt werden.

Experten raten zur Impfung

Das sehen auch Experten so: „Ein großer Teil der Lehrer ist bereits geimpft, der Eltern ebenfalls. Wenn nun auch viele Schüler mit Extra-Dosen geschützt werden, gibt es quasi keinen Grund mehr für Schulschließungen“, sagt Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Rostocker Uni-Klinik.

Und Steffen Büchner, Landesvorsitzendes des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendmediziner, sagt: „Nach dem bisherigen Kenntnisstand haben mRNA-Impfstoffe keinen Einfluss auf das Erbgut.“ Er rät Eltern, deren Kinder chronisch krank sind – zum Beispiel an Asthma oder Herzproblemen leiden – zur Impfung. Und für alle anderen gelte: „Eine möglichst hohe Impfrate schützt alle – darf aber nicht die Bedingung für die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen sein.“

