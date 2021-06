Corona-Impfungen für alle: Gibt es in MV schon im August Herdenimmunität?

Rostock

Jetzt darf jeder: Seit Montag sind die Impfungen gegen das Coronavirus für alle Menschen im Land freigegeben. Jeder Einwohner ab zwölf Jahren darf sich zum schützenden Piks beim Hausarzt oder im Impfzentrum anmelden. Und ebenfalls seit Montag dürfen nun auch die Betriebsärzte im Land die Vakzine spritzen – in den Firmen und Betrieben.

Der ganz große Ansturm auf Impfzentren und Praxen blieb aber aus. Denn das große Problem bleibt: MV bekommt weiterhin nicht genügend Impfstoff für alle. An die Impfzentren liefert der Bund beispielsweise in dieser Woche nur 49 500 Dosen aus, der Großteil wird für fällige Zweitimpfungen gebraucht. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) ist dennoch optimistisch: „Bis Ende August können wir die Herdenimmunität erreichen.“ Das wäre Wochen früher als bisher geplant.

Sind die Zweitimpfungen in MV in Gefahr?

Im Juni müssten sich die Bürger trotz der Aufhebung aller Prioritäten aber noch gedulden: „Wir werden es nicht schaffen, dass alle sofort geimpft werden können. Aber das Warten hat ein Ende: Es ist jetzt nicht mehr eine Frage von Monaten, sondern von wenigen Tagen, bis jeder einen Impftermin bekommt“, sagt Glawe.

Von den niedergelassenen Ärzten im Land kommt Kritik: Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne gelinge es dem Bund nicht, ausreichend Impfstoff bereitzustellen. Für die Betriebsärzte stelle Berlin sogar nur 2000 Dosen zur Verfügung. Neue Erstimpfungen seien derzeit kaum möglich, heißt es auch von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Kommentar zum Ende der Impfpriorisierung: Berlins Versagen bremst MV

Und mittlerweile seien auch die nötigen Zweitimpfungen nicht mehr gesichert – auch daran sei aber nicht das Land, sondern der Bund schuld: „So wurde diese Woche durch den Bund die Impfstoffmenge für Biontech kurzfristig ohne Ankündigung gekürzt, sodass in vielen Arztpraxen die Durchführung von Zweitimpfungen gefährdet ist“, sagt KV-Sprecherin Kerstin Alwardt. Und ab kommender Woche erhalten die Arztpraxen noch weniger Impfstoff von Biontech – weil bundesweit rund 1,2 Millionen Dosen für Schülerimpfungen zurückgehalten werden sollen.

Gesundheitsminister Harry Glawe: Ab Juli wird es besser

Gesundheitsminister Glawe ist dennoch optimistisch: Ab Juli sei mit deutlich mehr Impfstoff für MV zu rechnen. Bis zum Ende des Sommers könne das Land eine Impfquote von 70 Prozent erreicht haben. Dann sprechen Experten von der sogenannten Herdenimmunität. Große Einschränkungen, wie ein erneuter Lockdown, wären dann nicht mehr nötig. „Wir brauchen jetzt noch zwei Wochen, um mit den Zweitimpfungen voranzukommen, dann gibt es wieder mehr Erstimpfungen“, sagt Glawe.

Aktuell sind bereits 47 Prozent aller Menschen in MV mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Vollständigen Impfschutz haben sogar schon 22,4 Prozent der Bürger – also fast jeder Vierte. Von den über 60-Jährigen ist bereits fast jeder Zweite komplett geimpft. MV liegt jeweils klar über dem Bundesschnitt.

Erster Tag ohne Impf-Priorisierungen: Ansturm blieb aus

Der erwartete Ansturm am ersten Tag ohne Impf-Priorisierungen ist in MV übrigens ausgeblieben: „Bis zum Mittag hatten wir nicht mehr Anrufe bei der Impf-Hotline und auch nicht mehr Zugriffe auf dem Impf-Portal im Internet als in den vergangenen Wochen“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des zuständigen Gesundheitsministeriums in Schwerin.

Auch Stefan Zutz, Allgemeinmediziner aus Neubukow und Chef des Hausärzteverbandes in MV, sagt: „Alles war ganz ruhig. Die meisten Menschen haben verstanden, dass es noch nicht genügend Impfstoff gibt.“

Von Andreas Meyer