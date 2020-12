Corona-Impfungen in MV: 30 000 Dosen bis Weihnachten erwartet

Schwerin

Das große Impfen gegen Corona kann beginnen: Noch in diesem Jahr werden in Mecklenburg-Vorpommern rund 30 000 Dosen des Impfstoffes der Hersteller Biontech und Pfizer erwartet, erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag in Schwerin. Damit stehen 2020 dreimal so viele Dosen zur Verfügung wie bisher angenommen.

Am 27. Dezember solle mit Menschen über 80 Jahre und Personal in Pflegeheimen begonnen werden. Einen Tag zuvor solle der Impfstoff verfügbar sein. „Wir sind startklar“, erklärt Glawe.

Experte: erst Ältere impfen, um die Kliniken zu entlasten

Neben zwölf Impfzentren sollen zunächst vor allem die bis zu 40 mobilen Impfteams das Impfen in den Pflegeheimen übernehmen. Es sei wichtig, die älteren und gefährdeten Menschen zu schützen. Er hoffe darauf, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen, um eine Herdenimmunität gegen das Virus zu erzielen. „Anfang des Sommers könnten wir damit durch sein“, so Glawe.

„Frohe Kunde“ ist die Zulassung des Impfstoffs für Prof. Emil Reisinger, Infektionsexperte an der Universität Rostock. „Wenn es gelingt, die älteren Menschen im Land zu impfen, dann haben wir deutlich weniger Todesfälle und hoffentlich keine Patienten mehr auf den Intensivstationen“, so Reisinger. Im Januar rechne er mit der Zulassung von drei weiteren Impfstoffen.

Der Mediziner räumte in seiner Rede mit Spekulationen auf, der Impfstoff sei nicht sicher, da er im Schnellverfahren entwickelt und zugelassen wurde. „Während normalerweise ein Impfstoff vor der Zulassung an 3500 Probanden getestet wird, sind es bei den Corona-Impfstoffen 20 000 bis 40 000 Probanden gewesen.“ Der Unterschied sei, dass Testphasen teilweise parallel und nicht nicht nacheinander abliefen und die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt wurden. Auch die Nebenwirkungen unterschieden sich bisher nicht von denen anderer Impfungen.

Glawe rät den Menschen, zur Eindämmung der Pandemie weiterhin vorsichtig zu sein, Kontakte zu meiden. Es gebe jetzt aber auch Grund, „optimistisch ins Leben zu schauen“.

Derzeit würden 51 Corona-Patienten auf Intensivstationen des Landes behandelt, davon 35 beatmet. Da die Pandemie in anderen Bundesländern stärker wütet, nehme MV bis zu zehn Corona-Patienten aus Sachsen auf. „Unsere Kapazitäten lassen es zu“, so Glawe. Es sei wichtig, „innerhalb Deutschlands Solidarität zu üben“.

