Europa hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus: Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat am Montag wie erwartet den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech zugelassen. Auch in MV kann die größte Impfkampagne der Geschichte damit anlaufen. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

1. Ab wann wird geimpft?

Das Schweriner Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass das Impfen unmittelbar nach Weihnachten auch in MV starten soll. Bereits am 27. Dezember werden die ersten Impfdosen gespritzt. Im ersten Schritt sollen auch im Nordosten über-80-jährige Bewohner in Alten- und Pflegeheimen das Vakzin bekommen.

2. Wie viele Menschen werden im ersten Schritt geimpft?

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) sagte der OZ, dass MV im ersten Schritt 10 000 Dosen erhalten werde – und entgegen erster Planungen sollen damit auch gleich 10 000 Menschen geimpft werden. Bisher hieß es, die erste Lieferung reiche nur für 5000 Menschen – weil jeder Bürger zwei Dosen bekommen müsse, um ausreichend vor dem Virus geschützt zu sein. Inzwischen sei aber klar, dass bereits Anfang Januar Nachschub im Nordosten eintreffen werde, aus dieser Lieferung soll dann die zweite Impfung erfolgen.

3. Wie viele Dosen erhält MV insgesamt?

„Deutschlandweit wird es etwa 13 bis 14 Millionen Dosen im ersten Quartal geben – davon bekommt MV circa zwei Prozent“, sagt Minister Glawe. Heißt: Bis Ende März kann bereits gut jeder zehnte Bürger im Land „durchgeimpft“ werden.

4. Bis wann ist jeder geimpft, der sich impfen lassen will?

Die Landesregierung rechnet damit, dass die Produktion nun schnell gehen wird. Zudem habe sich Deutschland nicht nur den einen Biontech-Impfstoff, sondern auch die Präparate anderer Hersteller gesichert. Glawe gibt sich deshalb optimistisch: „Wir hoffen, bis zum Sommer mit dem Durchimpfen der Bevölkerung durch zu sein.“ Unter „durchimpfen“ verstehen Experten eine Quote von 60 Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit wäre die so genannte Herdenimmunität gegeben.

5. Hilft der Impfstoff auch gegen die Mutation des Virus aus England ?

Ja, sagen Experten der EMA in Amsterdam. Der entscheidende Part des Virus, auf dem der Impfstoff basiert – das so genannte Spike-Protein – habe sich auch in der Mutation kaum verändert. Besondere Regelungen nach dem Auftreten der neuen Virus-Variante in England ergreift MV übrigens nicht: „Grundsätzlich gilt die Quarantäneverordnung des Landes für die Rückkehr aus Risikogebieten. Darüber hinaus hat die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen ergriffen, die eine Einschleppung nach Deutschland nach Möglichkeit verhindern sollen“, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

