Rostock

Für die ein Dutzend in MV geplanten Corona-Impfzentren werden händeringend Ärzte und Pflegefachkräfte gesucht. Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) sollen die Impfzentren am 15. Dezember startklar sein, um bei der Zulassung eines Impfstoffs sofort mit der Immunisierung besonders gefährdeter Personengruppen loslegen zu können.

Die Impfzentren sind geplant in Parchim, Ludwigslust, Schwerin, Wismar, Laage, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Pasewalk, Neubrandenburg und Waren.

Anzeige

Woher kommen Ärzte und Pfleger für die Impfzentren ?

„Es ist eine große Herausforderung, in dieser kurzen Zeit das benötigte Personal zu bekommen“, sagt eine Sprecherin des DRK-Landesverbandes. Das Deutsche Rote Kreuz werde die Impfzentren „nach allen Kräften“ unterstützen, die Pfleger und Ärzte seien aber bereits in den eigenen Kliniken stark eingebunden. „Genügend Ärzte zu finden, dürfte schwierig werden“, meint auch André Waßnick, Chef des DRK-Kreisverbands Rügen-Stralsund.

Kommentar: Corona-Massen-Impfungen in MV: Was sie so schwierig macht

Allein im Rostocker Impfzentrum sollen mit Hilfe der Uni-Klinik 40 Ärzte am Tag jeweils 100 Menschen impfen. Darüber hinaus planen die Kreise mobile Impfteams, die in Heime und zu Patienten nach Hause fahren. So ein Team könne täglich bis zu 50 Personen mit der Spritze versorgen, schätzt DRK-Kreischef Waßnick.

Bundeswehr und Studenten sollen in Impfzentren helfen

Steffen Kühirt, Gesundheitsexperte bei Verdi-Nord, warnt vor einer Überforderung der Pflegekräfte. Wenn auf Dauer Personal für die Impfzentren aus Krankenhäusern und Heimen abgestellt wird, verschärfe sich dort die ohne bereits angespannte Situation zusätzlich. Die Gewerkschaft begrüßt die Ankündigung der Schweriner Landesregierung, auch Bundeswehrsoldaten und Medizinstudenten in den Zentren einzusetzen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sollten die Impfzentren länger als einige Wochen oder Monate in Betrieb sein, müssten sie eigenes Personal einstellen, so Verdi-Mann-Kühirt. „Aber so kurzfristig ist das auf dem Arbeitsmarkt vollkommen ausgeschlossen“, sagt Kühirt. MV habe in der Vergangenheit viele gut ausgebildete Fachkräfte an andere Bundesländer verloren, die höhere Löhne zahlen.

Das Land geht davon aus, 5000 Menschen am Tag in den Zentren impfen zu können. Rostock hat sich mit 4000 täglichen Impfungen sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt.

Lesen Sie auch

Eines der bisher größten Probleme ist, dass derzeit nicht bekannt ist, wie viele Dosen von welchem Impfstoff ab wann geliefert werden können, sagt Glawe. „Davon hängt alles ab“, erklärt auch eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen. Sollte es zügig einen unkomplizierten Impfstoff geben, der auch in Hausarztpraxen verabreicht werden könne, bräuchte man die Impfzentrum nur für kurze Zeit.

Von Gerald Kleine Wördemann