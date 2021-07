Schwerin

Trotz vollständiger Impfung haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 388 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock am Donnerstag auf Anfrage mit. Bei 696.857 Personen im Nordosten, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt, entspreche das einer Quote von 0,056 Prozent.

Nach Angaben des Landesamtes war bei 70 Betroffenen eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich. Von den 16 Menschen, die trotz Impfung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, seien 14 älter als 80 Jahre gewesen.

Wie ist die Infektions-Quote trotz Impfung zu bewerten?

Experten werten die geringe Anzahl von Corona-Infektionen bei vollständig Geimpften als Beleg für die Wirksamkeit der Schutzimpfung. Dass es trotz Immunisierung zu Infektionen komme, zeige aber auch, dass es unter den Bedingungen einer Pandemie keine absolute Sicherheit gebe und dass das Tragen von Mund- und Nasenschutz aktuell noch ein wichtiger Bestandteil der Schutzvorkehrungen sei.

Wie kommt es zu Infektionen trotz Impfung?

Zunächst einmal ist wichtig festzuhalten, dass alle in Europa zugelassenen Corona-Impf­stoffe einen wirksamen Schutz vor Covid-19 bieten. Daten aus klinischen Studien legen beim Vakzin von Biontech/Pfizer eine Wirksamkeit von 95 Prozent nach vollständiger Impfung nahe, bei Moderna sind es ebenfalls 95 Prozent, bei Astrazeneca 80 Prozent und bei Johnson & Johnson 65 Prozent. Noch besser schützen die Vakzine gegen schwere bis tödliche Krankheits­verläufe.

Die Zahlen verdeutlichen aber auch, dass kein Impfstoff einen hundert­prozentigen Schutz bietet. Das ist der Grund, warum es nach Einschätzung des RKI trotz Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung kommen kann. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist bereits niedrig, aber nicht null“, schreibt die Behörde auf ihrer Internetseite.

Die gute Nachricht: Menschen, die vollständig geimpft sind und sich dennoch mit dem Coronavirus infiziert haben, bleiben nach ersten Erkenntnissen weniger infektiös. Das Risiko, dass sie den Erreger übertragen, sei „stark vermindert“.

Wie viele Menschen in MV sind geimpft?

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen haben laut Robert Koch-Institut im Nordosten rund 946.000 Menschen mindestens die erste Impfung erhalten. 781.500 Menschen gelten als vollständig geimpft, das entspricht 48,6 Prozent der Bevölkerung. Fachleute halten eine Impfquote von über 80 Prozent für erforderlich, um die Pandemie wirksam eindämmen zu können.

