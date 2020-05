Corona-Infektionen in MV: Drei Erntehelfer im Landkreis Rostock positiv getestet

Rostock

Sieben neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag (Stand 15 Uhr) gemeldet. Betroffen sind die Hansestadt Rostock mit zwei Fällen und der Landkreis Rostock mit fünf Fällen. Im Landkreis kam es zu einer Häufung bei Erntehelfern, wie das Lagus mitteilte. Ein Rumäne, der in der Ernte arbeitet, entwickelte Krankheitssymptome und wurde Corona-positiv getestet. Fünf rumänische Kontaktpersonen seien daraufhin abgestrichen worden. Zwei weitere Erntehelfer sind ebenfalls Corona-positiv. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

735 Fälle bislang im Land

Insgesamt wurden bislang 735 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet. 104 Personen wurden bzw. werden im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 20 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern.

Die meisten Infektionen gab es seit Ausbruch der Pandemie in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (136) und Mecklenburgische Seenplatte (107).

676 Menschen genesen

In den Laboren des Landes, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden insgesamt bislang 39 200 Corona-Tests analysiert. Ein Schema des Robert Koch-Instituts soll Schätzungen zur Zahl der genesenen Personen ermöglichen. Danach sind 676 der positiv getesteten Menschen (ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer) in MV von einer COVID-19-Erkrankung genesen.

