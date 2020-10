Rostock/Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern ist bei Corona-Infektionen der mit Abstand höchste Wert seit März gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock wurden 43 neue Corona-Infektionen registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1247. 18 Fälle wurden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet, zehn aus Nordwestmecklenburg. Die Werte gehen aus der Anzahl an Corona-Fällen hervor, die am Freitagnachmittag gemeldet wurden. Meldungen kamen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten außer Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen. Am Wochenende meldete das Landesamt keine neuen Zahlen.

Ausbruch in Pflegeeinrichtung in Rostock

Das Gesundheitsministerium führte die vergleichsweise hohe Fallzahl vom Freitag auf verschiedene Ausbrüche nach Familienfeiern sowie auf Reiserückkehrer aus anderen Staaten, aber auch aus Bundesländern zurück. In Rostock ist eine Psychiatrische Fachpflegeeinrichtung im Stadtteil Groß Klein vorsorglich geschlossen worden. Eine Bewohnerin wurde laut Stadtverwaltung positiv auf Covid-19 getestet. Die weiteren 23 Bewohner und etwa 30 Mitarbeiter hätten keine Symptome. Sie sollten am Wochenende durch ein mobiles Team getestet.

In Neubrandenburg hat das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum seine ambulante Physiotherapie vorsorglich geschlossen, weil eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Sie und weitere Mitarbeiter und Patienten seien in Quarantäne.

Wert in Nordwestmecklenburg am höchsten

Die Zahl der Neuinfektionen war laut Ministerium zuletzt am 31. März mit 46 Fällen ähnlich hoch. „Wir müssen weiter umsichtig sein, um die Pandemie einzudämmen. Beim Zusammensein mit Vertrauten oder auch beim Reisen besteht momentan das größte Ansteckungsrisiko“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Umso wichtiger sei es, die Regeln zu einzuhalten - Abstand halten, auf Hygieneregeln achten und die Alltagsmaske tragen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden in MV den Angaben zufolge 5,9 Coronafälle je 100.000 Einwohner registriert. Am höchsten ist dieser Wert weiterhin im Landkreis Nordwestmecklenburg, wo es im selben Zeitraum 16,6 Infektionen je 100 000 Einwohner gab. Dort steht die Corona-Ampel auf gelb. MV insgesamt liegt weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 50 Infektionen, die zu Einschränkungen führen könnte.

20 Menschen an Covid-19 gestorben

1085 Menschen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 147 Patienten mussten seit Beginn der Pandemie in Kliniken behandelt werden. Zwei der Neuinfizierten liegen auf Intensivstationen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben sind, liegt seit Monaten bei 20.

