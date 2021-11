Die Kontaktnachverfolgung galt insbesondere in Zeiten mangelnder Impfstoffe als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Nun werden in Mecklenburg-Vorpommern nur noch in Ausnahmefällen enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten durch die Gesundheitsämter kontaktiert.