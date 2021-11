Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen darauf hingewiesen, dass das Gesundheitsamt nicht mehr für die Information aller Kontaktpersonen zuständig ist. Nach Empfehlung des Berliner Robert Koch-Instituts sollen Gesundheitsämter sich auf stark gefährdete Menschengruppen und das Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen konzentrieren, wie ein Kreissprecher am Donnerstag in Greifswald erklärte. Man setze bei den Bürgern auf mehr Eigenverantwortung. Daraus folge, dass Infizierte nach ihren positiven Tests in der Regel selbst die Kontaktpersonen davon in Kenntnis setzen sollten.

Gemeinschaftseinrichtungen im Fokus

Damit wolle das Robert Koch-Institut erreichen, dass sich die Ämter bei weiter steigenden Infektionszahlen auf Kontaktpersonen konzentrieren, die in Verbindung zu besonders gefährdeten Gruppen und zum Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen stehen. Dazu zählten Heime sowie stationäre und ambulante Alten- und Pflegeeinrichtungen. Durch die hohe Zahl an Infektionen könne es zudem zu Abweichungen bei ermittelten und gemeldeten Daten an das Landesgesundheitsamt kommen.

Landesdurchschnitt der Inzidenz bei 206

In Vorpommern-Greifswald lag die Wochen-Inzidenz am Mittwoch bei 168 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, es waren 103 Infektionen dazugekommen. Der Landesdurchschnitt der Inzidenz liegt bei 206.

Von RND/dpa