Heringsdorf/Greifswald

Die Ostseebäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin liegen tief im roten Bereich der Corona-Warnampel: Mit einer Inzidenz von 200 hat die Gemeinde Heringsdorf damit einen der höchsten Werte bei den Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Mecklenburg-Vorpommern. Nun will das Land offenbar mit stärkeren Kontrollen an der Grenze zu Polen reagieren.

Schon seit Wochen ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald einer der am stärksten betroffenen in MV. Am Mittwoch betrug die Inzidenz hier 87,9, nachdem das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 56 neue Corona-Infektionen gemeldet hatte.

Und auch einen weiteren Todesfall hat es in Zusammenhang mit dem Virus seit Dienstag gegeben: Ein Bewohner des Seniorenzentrums „ Stella Maris“ in Heringsdorf starb im Zusammenhang mit dem Virus.

„Der Innenminister ist an dem Thema dran“

Welchen Anteil tragen Berufspendler aus Polen an der angespannten Lage im Kreis? Am Dienstag hatte Ministerpräsidentin Schwesig ( SPD) in einer Pressekonferenz auf die besondere Lage der Grenzregionen zu Polen verwiesen, in der es besonders hohe Fallzahlen gebe.

Der Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann ( SPD), bestätigt auf OZ-Nachfrage, dass stärkere Grenzkontrollen und weitere Tests für die vielen Berufspendler geplant seien. „Der Innenminister ist an dem Thema dran“, so Dahlemann. Auf dem MV-Gipfel am kommenden Dienstag werde man konkrete Maßnahmen besprechen. Dass das notwendig sei, zeigten die Infektionszahlen um den Grenzübergang Löcknitz und die aktuellen Werte in Heringsdorf. Mit der dortigen Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) stehe er in engem Kontakt.

Die bestätigt: „Das Coronavirus ist in der Gemeinde angekommen.“ Man habe deshalb einen Service für Menschen eingerichtet, die Hilfe benötigen oder unter Quarantäne stehen. „Selbstverständlich suchen viele Menschen den Kontakt zu mir, in dieser schwierigen Situation“, so Marisken. „In unserer Kommune leben viele Seniorinnen und Senioren, die der Risikogruppe angehören. Ich nehme die Ängste und Nöte der Einwohnerinnen und Einwohner sehr ernst.“ Neben der Angst der Erkrankung, sei auch die Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin sehr präsent, sagt die Bürgermeisterin weiter. „Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich füreinander, helfen, kaufen ein oder gehen mit einem Hund Gassi, weil der Eigentümer unter Quarantäne steht.“

Ahlbecker Reha-Klinik vor Wiedereröffnung

Der hohe Inzidenz-Wert von 200 in ihrer Gemeinde Heringsdorf geht auf zwei größere Hotspots zurück. Für eine Ahlbecker Reha-Klinik wurden vergangene Woche 66 Infektionen gemeldet. Im Seniorenzentrum „ Stella Maris“ waren es 12 Fälle.

Insbesondere das Geschehen in Ahlbeck hat auch das Kabinett in Schwerin beschäftigt: „So einen krassen Fall wie in Ahlbeck muss man sich genau anschauen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagt Staatssekretär Dahlemann. Diese und andere Reha-Kliniken komplett zu schließen, ist jedoch nicht geplant. Das liege ohnehin nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, so Bürgermeisterin Marisken. Die Klinikleitung in Ahlbeck bereite aktuell die Wiederinbetriebnahme des Hauses vor.

Unterdessen vermeldet der Landkreis für weitere Pflegeeinrichtungen neue Corona-Fälle. So sollen beim Diakonie Pflegedienst Vorpommern zwei Personen positiv getestet worden sein. Beim Diakoniewerk Bethanien Ducherow gibt es zwei Verdachtsfälle. An Schulen und in Kitas sollen sich insgesamt mindesten 450 Kinder und Erwachsene in Quarantäne befinden. Wobei einige Einrichtungen den Angaben des Landkreises widersprechen.

Zahlen des Landkreises in der Kritik

So soll die kommunale Kinderbetreuung Greifswalds, die Hansekinder, mit mehreren Kitas betroffen sein. In der Kita „ Lilo Herrmann“ vermeldet der Kreis 17 Kinder und einen Erzieher in Quarantäne, in der Kita „Weg ins Leben“ sogar 132 Kinder und vier Erwachsene in Quarantäne. „Diese Informationen kann ich nicht bestätigen“, sagt Achim Lerm, Leiter der Hansekinder. „In der Kita Lilo Herrmann sind alle Zweittests negativ und die Kinder werden wieder betreut.“ In der Kita „Weg ins Leben“ ist der Unterschied zu den 136 gemeldeten Quarantäne-Fällen noch gravierender: „Hier war eine Reinigungskraft positiv getestet worden“, so Lerm. „Es hat sich aber durch Untersuchungen des Gesundheitsamtes herausgestellt, dass die Kontakte nicht eng waren. Wir haben keine Quarantäneauflagen bekommen.“

Für die Montessori-Schule hatte der Kreis 43 Quarantäne-Fälle gemeldet. Nils Kleemann, Schulleiter in Greifswald, berichtet: „In den ersten bis dritten Klassen ist eine Klasse betroffen und in Quarantäne, bei der 8. Klasse betrifft die Quarantäne den gesamten Klassenzug.“ Am Mittwoch hätten Corona-Tests stattgefunden, bei negativen Testergebnissen können die Kinder ab Montag wieder zur Schule.

Wie es zu den widersprüchlichen Zahlen gekommen ist, konnte der Landkreis am Mittwochabend nicht erklären.

Von Juliane Schultz, Anne Ziebarth