Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neuer trauriger Rekord aufgestellt wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100 000 Einwohner kletterte am Freitag (19. November) auf 264,0 . Das ist dem täglichen Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) zu entnehmen.

Doch wie groß ist der Unterschied bei der Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften? Darüber gibt der Lagus-Bericht aktuell keinen Aufschluss.

Corona-Inzidenz bei Ungeimpften etwa achtmal höher

„Mit Stand vom 17. November liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Geimpften bei 54,7 und bei den Ungeimpften/unvollständig Geimpften bei 445,2“, teilte das Lagus auf OZ-Anfrage mit. Die Inzidenz bei Ungeimpften ist also etwa achtmal höher als bei Geimpften. Es sei zu beobachten, dass sich der Abstand zwischen den beiden Gruppen vergrößere, heißt es zur Entwicklung weiter. Zum Vergleich: Am 18. Oktober 2021, dem Tag, an dem das Lagus in seinem Bericht die Inzidenzen letztmalig für beide Gruppen veröffentlichte, lagen diese bei 25,9 (geimpft) und 104,6 (ungeimpft) – MV-weit bei 54,9.

Seit August wurden dem Lagus (bis 17. November) 16 079 Covid-19-Fälle gemeldet. Den größten Anteil daran bildet mit 22 Prozent die Gruppe der ungeimpften 35- bis 59-Jährigen – insgesamt 3584 Fälle. Die Zahl der infizierten Geimpften dieser Altersgruppe lag in diesem Zeitraum bei 1859.

Achtung bei der Interpretation von einzelnen Zahlen!

Das Landesamt weist aber auch aus, dass der Anteil der Gruppe der über 60-jährigen Geimpften an der Gesamtzahl 8,3 Prozent ausmache, während in dieser Altersgruppe die ungeimpften Personen nur mit 7,5 Prozent vertreten sind. Zur Erläuterung heißt es dazu aus dem Lagus: „Betrachtet man diese Zahlen, könnte man den Schluss ziehen, dass es bei den ab 60-Jährigen mehr Fälle bei den Geimpften als bei den Ungeimpften gibt.“ Die Anzahl der Gruppe der Geimpften sei in dieser Altersgruppe jedoch wesentlich höher als die der Ungeimpften. „So sind von allen geimpften über 60-Jährigen nur 0,3 Prozent positiv getestet worden. Von allen ungeimpften über 60-Jährigen sind es 1,3 Prozent“, teilte das Lagus weiter mit.

Zahlen zeigen: Ungeimpfte weitaus mehr betroffen

Die Auswertungen unterlägen verschiedenen Beschränkungen, die bei der Interpretation der Inzidenzwerte zu berücksichtigen seien. Dennoch böten die erhobenen Daten die Möglichkeit, Trends zum Verhältnis der Betroffenheit zwischen der geimpften und ungeimpften Bevölkerung darzustellen. „Die Zahlen zeigen, dass die ungeimpfte Bevölkerung weitaus mehr betroffen ist und der Schutz der Impfung hoch ist, auch wenn er mit der Zeit abnimmt“, ist der Mitteilung aus dem Lagus zu entnehmen.

Probleme mit digitaler Meldekette halten an

Das Lagus erklärt zudem, warum Inzidenzen bei Geimpften und Ungeimpften im täglichen Bericht aktuell nicht ausgewiesen werden. „Momentan ist es durch den anhaltenden Ausfall des elektronischen Meldesystems im Landkreis Ludwigslust-Parchim noch nicht möglich, den üblichen Lagebericht über das Sars-CoV-2-Geschehen in MV für alle Landkreise und kreisfreien Städte vollständig mit allen Angaben zu erstellen – unter anderem auch zum Impfstatus.“ Deshalb erscheine dieser mit den wichtigsten Daten vorübergehend in Form eines Kurz-Lageberichtes. Sobald die digitale Meldekette wiederhergestellt sei, werde der übliche Lagebericht wieder veröffentlicht.

Von Marco Schwarz