Der Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag wieder unter 100 gefallen. Dieser Wert gilt als entscheidender Wendepunkt bei den Corona-Maßnahmen. Tourismus, Einzelhandel, Kontakte, Schule und Kita: Wie lange es bis zu den Lockerungen dauert und was sich dann ändert.