Corona-Inzidenz in MV fast bei 100: Welche Lockerungen würden wann kommen?

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern nähert sich der landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Der Wert ist am Mittwoch weiter gesunken und lag bei 102,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Inzidenz ist ausschlaggebend für Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Womöglich unterschreitet der Wert schon am Donnerstag die Grenze von 100. Was würde sich dann ändern? Ab wann ist mit Lockerungen zu rechnen? Ein Überblick.

Wie lange muss der Inzidenz-Wert von 100 in MV unterschritten sein, damit Lockerungen in Kraft treten?

Damit sich an den bestehenden Lockdown-Regeln etwas ändert, muss die Sieben-Tage-Inzidenz im Land eine Woche lang kontinuierlich unter 100 liegen. Lockerungen wären also frühestens ab dem 13. Mai 2021 denkbar.

Was würde sich bei Schulen ändern?

Die Schulen in MV dürfen dann wieder öffnen. Landräte und Oberbürgermeister der Kreise und kreisfreien Städte könnten darüber entscheiden, sagte MVs Gesunheitsminister Harry Glawe (CDU). Demnach gelten wieder die Regelungen der Stufe 1 oder 2 in Abhängigkeit der Sieben-Tage-Inzidenz in dem jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt.

In Stufe 1 (bei regionaler Inzidenz unter 150) findet in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und in den Abschlussjahrgängen ein täglicher Präsenzunterricht in Form eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen statt. In den allgemein bildenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 7 findet Wechselunterricht statt. Es gilt dann wieder Präsenzpflicht in der jeweiligen Unterrichtsform.

In Stufe 2 (bei regionaler Inzidenz über 150) gelten die bisherigen Regeln weiter: Die Schulen sind geschlossen, Notbetreuung in Klasse 1 bis 6, Ausnahmen für Abschlussklassen.

Was passiert in Kitas?

Das Besuchsverbot an den Kitas wird aufgehoben. Der Stufenplan zur Öffnung der Kindertageseinrichtungen im Land tritt dann in Kraft: Bei einer regionalen Inzidenz zwischen 50 und 100 findet der Regelbetrieb in den Kitas in MV wieder statt, allerdings nur unter Pandemiebedingungen und mit strengen Hygienehinweisen. Dazu gehören starke Einschränkungen beim Singen und Sport, Kontaktlisten, stündliche Stoßlüftung und eine notwendige Gesundheitsbestätigung. Eltern dürfen dann weiterhin nur in Ausnahmesituationen die Einrichtungen betreten.

Ist die regionale Inzidenz unter 50, fallen weitere Einschränkungen weg. Bei einer regionalen Inzidenz zwischen 100 und 150 gilt: Eltern können ihre Kinder in die Kita bringen, es wird aber an die Eltern appelliert, sie zu Hause zu betreuen. Bei einer regionalen Inzidenz über 150 gilt wie bisher: nur Notbetreuung.

Fallen die Ausgangsbeschränkungen weg?

Die Ausgangsbeschränkungen werden unabhängig der Landesinzidenz geregelt. Hier gilt weiterhin: Liegt die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt laut RKI-Zahlen an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, werden diese eingeführt. Diese verschärften Maßnahmen bleiben so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz der Region an fünf aufeinander folgenden Tagen die jeweilige Schwelle wieder unterschreitet.

Können Gastronomie und Handel wieder öffnen?

Die gastronomischen Einrichtungen dürfen auch unter einer landesweiten Inzidenz von 100 nicht öffnen. Geschlossene Geschäfte können aber weiterhin Abhol- und Lieferdienste anbieten. Der MV-Plan sieht bisher vor, dass der Handel erst wieder öffnen darf, wenn die landesweite Inzidenz 14 Tage lang stabil unter 50 liegt. Dann soll es erste Modellregionen mit vorsichtiger Öffnung geben. Auch Restaurant- und Kneipenbesuche wären dann regional wieder möglich.

Was ist mit Sport und Veranstaltungen wie Familienfeiern?

Individualsport mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Außerdem gilt: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit Schulbetrieb als Präsenzunterricht ist Vereinstraining mit Kinder- und Jugendsport im Freien in allen Sportarten in Gruppen mit maximal 20 Kindern oder Jugendlichen (bis 20 Jahre) erlaubt.

Erst ab einer landesweiten Inzidenz von 50 wäre Sport innen und außen für alle wieder möglich, ebenso erste Veranstaltungen und Familienfeiern.

Welche Lockerungen gibt es im Tourismus bei einer Inzidenz unter 100?

Seit dem 5. Mai dürfen bereits Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen in MV einreisen, sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder immun sind. Möglich sei diese Lockerung, weil die Inzidenz im Land sinke, heißt es vom Land.

Mecklenburg-Vorpommern hat im Gegensatz zu anderen Ländern noch keinen Fahrplan für Öffnungen für Touristen in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Da der Lockdown in MV bis mindestens 22. Mai bestehen bleibt, werde erst in der Woche davor besprochen, wie es weitergehe, sagte Harry Glawe (CDU) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Landesregierung habe mit Blick auf Tourismus und Gastronomie bisher das Ziel, eine Sieben-Tage-Inzidenz um 50 zu erreichen. Heißt konkret: Die Tourismusbranche profitiert noch nicht von einer Landesinzidenz von unter 100.

Sind Versammlungen mit mehr Menschen möglich?

Aktuell dürfen bis zu 50 Personen bei einer Versammlung unter freiem Himmel und mit Hygieneregeln zusammenfinden. Sinkt die Landesinzidenz für eine Woche unter 100, sind bis zu 100 Personen bei der Versammlung erlaubt, in Ausnahmen auch mehr.

Wann sind weitere Lockerungen zu erwarten?

Wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sieben Tage lang einen Inzidenzwert unter 50 hat und die landesweite Inzidenz unter 100 liegt, sollen unter anderem der Einzelhandel, Bibliotheken, Museen oder Zoos wieder ohne Terminvergabe öffnen können. Diese Regelungen gelten aber nur regional.

Komplett öffnen dürfte MV erst, wenn die Landesinzidenz sieben Tage lang unter 35 liegt.

Von Stefanie Ploch