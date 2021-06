Rostock

Die Corona-Inzidenz verfolgt uns täglich und ist Gradmesser für Lockerungen oder Verschärfung mit Maßnahmen. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in bestimmten Regionen gezählt werden. Nachdem dieser Wert landesweit noch im Mai auf über 100 gestiegen war, sank er im Laufe des Monats wieder und sinkt seitdem stetig weiter. Seit dem 4. Juni 2021 ist die Inzidenz nach vielen Monaten erstmalig wieder einstellig.

Nun nähert sich der Wert der magischen 0. Und viele Menschen fragen sich: gab es das schon mal im vergangenen Sommer – als Corona fast besiegt schien, bevor die Zahlen dann im Herbst wieder stiegen?

Während aktuell die Corona-Inzidenz 2,1 beträgt (Stand 21. Juni 2021) war diese vor genau einem Jahr mit 0,6 sogar noch niedriger. In nahezu allen Landkreisen bis auf Ludwigslust-Parchim (3,3) war die Inzidenz unter 1 oder 0,0. In Vorpommern lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 0,4 und in Rostock 0,5.

Null-Marke im letzten Sommer bereits für vier Tage erreicht

Im Vergleich mit den derzeitigen Inzidenzen in den Landkreisen fällt auf, dass diese zwar immer noch alle im einstelligen Bereich liegen, aber bis auf einen Landkreis zwischen 1,4 (Landkreis Rostock) und 5,7 (Ludwigslust-Parchim) schwanken. In Vorpommern-Rügen dagegen ist die Inzidenz aktuell identisch mit jener vor einem Jahr.

Auch die Null-Marke wurde im vergangenen Sommer nach dem ersten Lockdown bereits erreicht. Allerdings nicht im Juni, sondern erst im Juli 2020. So verzeichnete MV am 10. Juli eine Inzidenz von 0,0 – und das ganze vier Tage am Stück. Tagelang wurden in dieser Zeit keine neuen Corona-Fälle vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gemeldet. Am 14. Juni stieg mit einer neuen Infektion die Inzidenz dann wieder auf 0,1.

Seitdem schwankte der Inzidenzwert leicht, blieb aber bis zum 12. Oktober 2020 (7,8) im einstelligen Bereich. Danach stieg die Zahl wieder und die zweite Welle der Pandemie schwappte durch MV mit vielen neuen Einschränkungen.

Von OZ